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Agronegócio

Comprometido com a sustentabilidade, agro prioriza preservação e uso racional da água

O agro tem uma preocupação grande com a produção e com o uso racional da água

Renan Nucci

Publicado em 31/07/2018 às 13:45

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A sustentabilidade é uma das maiores prioridades do agro em Mato Grosso do Sul. Por isso, a produção, preservação e uso racional da água são questões que fazem parte do dia a dia dos produtores e um dos principais assuntos trabalhados pelo Sistema Famasul e o Senar/MS, desde a área educacional até a orientação a agricultores e criadores, com os programas de Assistência Técnica e Gerencial (ATeGs).

Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, o perfil profissional do produtor rural permite o desenvolvimento sustentável do setor produtivo. “O agro tem uma preocupação grande com a produção e com o uso racional da água. Temos no estado vários exemplos de iniciativas muito bem-sucedidas com o uso de novos sistemas produtivos, adoção de boas práticas e utilização de novas tecnologias”, avalia Saito.

Entre as ferramentas produtivas, citados por Saito, que asseguram a produção da água disponível no solo está o de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). “Com esse sistema possibilitamos que as três atividades: o cultivo de grãos, a silvicultura e a pecuária, ao longo do tempo, sejam utilizadas da melhor forma; e ainda assegurem a preservação do solo e a produção da água”, comenta Saito.

O uso racional da água também faz parte do cotidiano do trabalho dos técnicos dos ATeGs do Senar/MS com os produtores. “Na ATeG Hortifrúti Legal, por exemplo, os técnicos replicam a tecnologia da irrigação por gotejamento com os produtores assistidos, onde a aplicação da água acontece a partir de pequenos furos dispostos ao longo da mangueira gotejadora, ação que otimiza o uso da água”,  explica o gestor do Departamento de Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS, Francisco Paredes.

“Também é difundido a utilização do cultivo em mulching, que consiste em proporcionar a proteção do solo com algum tipo de cobertura, como lonas ou filmes plásticos, contribuindo para manter a matéria orgânica e preservando a umidade natural do solo, otimizando o uso da água naquele ambiente. Esta tecnologia possui funções similares a palha utilizada como cobertura do solo no sistema de plantio direto”, salienta Paredes.

A analista técnica do Senar/MS, Ana Beatriz Paiva, destaca que até mesmo águas residuais de atividades do agro estão sendo reaproveitadas, para maximizar o uso do precioso recurso. “Na lavagem de pátios e salas de ordenha, muitos nutrientes estão ali. Então com a captação e depois o tratamento da água utilizada nesse processo, temos um efluente riquíssimo em nutrientes, que pode ser utilizado na fertirrigação de lavouras, fazendo com que o que antes seria desperdiçado ganhe um novo propósito”.

Para demonstrar todo esforço do agro para conservar e usar de modo sensato a água disponível no estado, o Sistema Famasul e o Senar/MS escolheram o assunto como tema do programa Agrinho em 2018 e também do Prêmio Sistema Famasul de Jornalismo. Para mais detalhes, acesse nossa página na internet e nossos canais nas redes sociais.

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