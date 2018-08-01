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Agronegócio

Preço do boi gordo apresenta valorização expressiva em julho

A média de julho, de R$ 131,77, é 13% superior ao mesmo período de 2017, quando o boi gordo estava cotado a R$ 116,37 a arroba

Renan Nucci

Publicado em 01/08/2018 às 16:04

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As cotações do boi gordo registram, em Mato Grosso do Sul, uma valorização média de 3% no acumulado do mês de julho (2 a 27). As informações foram divulgadas no Boletim Casa Rural de Bovinocultura de Corte, elaborado pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS.

No período analisado, a arroba do boi gordo (à vista e livre de Funrural) passou de R$ 129,71 para R$ 132,84. A média de julho, de R$ 131,77, é 13% superior ao mesmo período de 2017, quando o boi gordo estava cotado a R$ 116,37 a arroba.

“O principal fundamento para esse quadro está ancorado na redução da oferta de boi gordo para abate”, explica a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

Com esse cenário, a analista acrescenta que a ponta compradora (frigoríficos) vem apresentando disponibilidade para pagar mais pela arroba. “Esse movimento de valorização terá sustentação e será mais intenso, a depender do comportamento da demanda. A proximidade do início de mês gera expectativa de aumento de demanda, o que por sua vez pode contribuir para melhora nos preços do setor”.

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