MS realiza 1º Fórum do Plano Estratégico para ampliação da zona livre de febre aftosa sem vacinação no Brasil, dia 29

Como parte da revisão do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) lançou em abril o Plano Estratégico para enfrentar os desafios da última etapa da erradicação da doença, consolidar a condição sanitária conquistada no país e, assim, contribuir com a proteção do patrimônio pecuário nacional, produzindo o máximo de benefícios aos atores envolvidos e toda sociedade brasileira.

Para discutir as ações e organizar o trabalho em Mato Grosso do Sul o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, a Semagro, formará um Comitê Gestor (composto por membros da iniciativa pública e privada) que será lançado no 1º Fórum Estadual do Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA), onde serão apresentadas as estratégias para ampliação da zona livre de febre aftosa sem vacinação no Brasil.

Segundo o titular da Semagro, Jaime Verruck, o objetivo é tornar o país livre de febre aftosa sem vacinação com reconhecimento internacional, de forma gradativa e regionalizada, considerando as condições epidemiológicas, geográficas, político-econômicas, institucionais e técnico-operacionais.

Para isso será trabalhado o fortalecimento das medidas de prevenção e redução das vulnerabilidades para febre aftosa em todo país, serão aprimoradas as capacidades do Serviço Veterinário Oficial (SVO) em todo país, priorizando as regiões mais vulneráveis, além daquelas com melhores perspectivas de avanço para o novo status.

O fortalecimento das parcerias público-privadas, que deve ampliar a participação comunitária no processo decisório e nas ações de prevenção da febre aftosa em todo país, para garantir sustentabilidade técnica, política e financeira das ações do Programa, também estão entre as metas.

O Fórum

Cumprindo o cronograma de execução instituído pelo MAPA, e levando em consideração a necessidade de elaboração de Plano Estratégico Estadual do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, 2017-2026 com suas responsabilidades compartilhadas entre os setores público e privado, é que Mato Grosso do Sul realiza o Fórum, que contará com a presença de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do serviço veterinário estadual (IAGRO), classe política, setor produtivo e industrial, sindicatos e conselhos de classe.

Mato Grosso do Sul integra o Bloco V no Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), que prevê a retirada total da vacinação no país até 2023.

Mato Grosso do Sul

O rebanho bovino do Estado cresceu 2,81% em 2017 frente a 2016, passando de 21.226.885 animais para 21.824.147, um incremento de 597.262 cabeças, segundo levantamento feito pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) no início de 2018.

Segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul), o Estado produziu no ano passado 791 toneladas de carne bovina, registrando aumento de 0,82% em relação ao ano anterior, 2016, quando produziu 784 mil toneladas.

No ranking nacional de exportações, Mato Grosso do Sul, no acumulado de cinco bimestres de 2017, figura, com a carne bovina, em sexto lugar.