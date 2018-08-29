Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:22

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Produção da alface se consolida com comercialização próxima a R$ 1 mi no estado

O levantamento mostra que das cultivares a mais produzida é a crespa

Renan Nucci

Publicado em 29/08/2018 às 15:43

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Conforme o último levantamento divulgado pela Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM), a alface é a folhosa mais consumida no Brasil e a 3ª hortaliça mais produzida nacionalmente, com 1,5 milhão de toneladas, movimentando anualmente R$ 8 bilhões, apenas no varejo.

Produtores rurais de Mato Grosso do Sul vêm se especializando para acompanhar esse cenário. Com o trabalho da assistência técnica e gerencial do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o cultivo da folhosa tem sido impulsionado, tanto que essa é a segunda hortaliça produzida em maior volume pelos agricultores do Programa de ATeG Hortifrúti Legal, perdendo apenas para a mandioca.

“No último ano, os assistidos produziram 645 toneladas de alface, representando 24,31% da produção total de hortifrútis no período. A comercialização da hortense na temporada gerou cerca de R$ 1 milhão, mais especificamente um total de R$ 945.805,90”, afirma o gestor do Departamento de Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS, Francisco Paredes.

O levantamento mostra, ainda, que das cultivares, a mais produzida é a crespa, seguida pela americana, lisa, mimosa e roxa.

Seja por meio do cultivo hidropônico (técnica de cultivo sem utilização do solo, por meio de solução nutritiva aquosa) ou convencional (diretamente na terra), a alface é sinônimo de negócio certo para muitos empreendedores rurais.

Hidroponia: investimento certeiro

“Ôh rapaz! Era água. Agora é vinho!”.  A frase é do produtor Antônio Xavier Rocha, de Terenos, 22 Km distante de Campo Grande. Ele resume na expressão os 11 meses do serviço prestado pelo técnico de campo na hidroponia, instalada a 2 Km do perímetro urbano.

Antônio estava desanimado, com vários problemas na produção e vindo de uma sucessão de perdas bastante significativas, chegando até mesmo a arrendar a hidroponia, mas mudou de ideia e decidiu investir no empreendimento.

“O trabalho que fizemos foi a correção da parte técnica, ele [Antônio] vinha gastando muito e sem resultados. Ajustamos o planejamento da produção, fazendo o escalonamento de plantio e organização da cultura em geral. No início foi difícil pela dificuldade financeira para investimento, mas aos poucos fomos caminhando e foi dando certo. Saímos de uma produção de 3 a 5 mil plantas por mês para 17 a 20 mil com a mesma estrutura”, explica o engenheiro agrônomo e técnico de campo do Senar/MS, Victor Almeida.

“A assistência dá segurança para gente. Consegui manter o ciclo sem perda de produto. A diferença é de 100% do que era antes para depois”, afirma o produtor.

Com a produção hidropônica, Antônio hoje é associado a uma cooperativa local, onde comercializa 960 unidades por semana. Além de um mercado em Terenos, ele entrega 25 caixas da hortaliça diariamente para um cliente fixo da Ceasa – Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul. Nos últimos três meses, vendeu para os consumidores R$ 43 mil.

Plantio Convencional: Ajuda na hora exata

Três meses foram suficientes para o agricultor Juarez Silva de Oliveira se reencontrar no ramo.  Há cinco anos trabalhando com a esposa, Lúcia, na horta de 7.000 m², no Jardim Tarumã, bairro localizado na região do Lagoa, na Capital, o produtor estava tendo dificuldades na produção de hortaliças. Desde abril deste ano, eles participam do programa Hortifrúti Legal.

“Vim de um momento complicado, pois ano passado foi muito difícil e não conseguia sustentar a produção. Cheguei a pagar R$ 35 na caixa da alface de outro fornecedor para manter a minha banca e revender. Tudo para não perder o meu ponto e a clientela da vizinhança”, diz.

A informação sobre o serviço de assistência técnica e gerencial do Senar/MS surgiu pela indicação de um amigo.

“Corri atrás do prejuízo, para ele não me pegar! Fiz o curso Negócio Certo Rural (NCR) e integramos o grupo novo de assistidos. Esse apoio foi fundamental para entender sobre rotação de cultura, plantação continuada, e por aí vai. O diálogo com o técnico faz toda a diferença”, complementa.

Segundo o técnico de campo, neste mesmo caso, a falta de planejamento também era o gargalo da produção. “O gasto com insumos era alto devido ao uso sem critérios técnicos, além de não fazer o escalonamento de plantio de forma adequada. Depois da capacitação do NCR, eles aprenderam a calcular os custos e a importância da gestão, e fomos melhorando os tratos culturais com o aprimoramento das técnicas de irrigação e adubação”, aponta Victor Almeida.

Hoje, são 9 mil pés de alface plantados na horta. O preço médio da unidade é de R$ 2. No local, Juarez também cultiva cebolinha, salsa, coentro, rúcula, almeirão, couve e agrião, e agora com conhecimento técnico adquirido, vai investir no cultivo de brócolis e de morango.

Para o futuro, o produtor já tem metas. “Vamos nos programar para ano que vem instalar a hidroponia, principalmente, para garantir a alface no verão”, almeja.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo