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Agronegócio

Safra de algodão em MS tem a maior produtividade do País

Para a safra de 2019, a estimativa da Ampasul é de um aumento de 15% da área plantada

Renan Nucci

Publicado em 28/09/2018 às 14:49

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A safra de algodão deste ano em Mato Grosso do Sul registrou o maior índice de produtividade do Brasil, com 328,7 arroba por hectare. Os dados são da Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa) e foram informados pela Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampasul) ao Governo do Estado.

A produção sul-mato-grossense de algodão hoje está concentrada em Chapadão do Sul e Costa Rica. Em termos e produtividade, MS fica à frente de estados como Bahia, Tocantins, Goiás e Minas Gerais na safra deste ano. 

Para a safra de 2019, a estimativa da Ampasul é de um aumento de 15% da área plantada – que atualmente é de 30.450 hectares e deve aumentar para 34 mil hectares. 

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