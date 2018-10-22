Com resultado acima do previso, leilão de Paulo Orsi tem 3.200 cabeças gado vendidas

Tatersal do Sindicato Rural de Aquidauana foi palco desse grande leilão

O tatersal do Sindicato Rural de Aquidauana foi palco neste sábado do maior leilão do estado de Mato Grosso do Sul com 3.200 cabeças de gado produzidas pelo pecuarista Paulo Orsi, uma das referências no segmento no estado. Participaram compradores de todo o estado, que marcaram presença no local, e também de várias regiões do Brasil pela internet. O resultado superou as expectativas tanto daqueles que buscavam adquirir animais de qualidade, bem como do leiloeiro que teve uma margem de venda 29% acima da média nacional.

Equipe da Fazenda Veneza juntamente com o casal Débora e Paulo Orsi

“A gente vem trabalhando há meses neste projeto e nos últimos 30 dias fizemos um grande movimento de gado em quatro fazendas. Contratamos três comitivas para mais de 20 dias de trabalho até chegar ao ponto de embarque, na região do Pantanal. Tivemos uma enchente grande, mas graças a Deus foi um sucesso o planejamento”, disse Paulo Orsi. Segundo ele, os resultados mostram o reconhecimento da marca. “Isso parabeniza o trabalho que temos feito desde 2009. Vendo estes resultados de 25% a 30% acima do esperado, sentimos uma gratificação enorme”, pontuou.

Pepê Facchini, pecuarista, elogiou a qualidade das reses leiloadas. “Um gado excelente, muito bom e ainda bem que conseguimos marcar presença neste leilão. Apesar de ser um gado que viajou bastante, podemos ver que estava em boas condições”. Por sua vez, Marcos Crestani, da Fazenda Farrapos, destacou que o resultado do sucesso de Paulo Orsi é o investimento em melhorias genéticas. “Era um leilão aguardado há muito tempo. Paulo é um produtor que investe em melhoria genética e, por este motivo, está mostrando a qualidade e os valores dos animais. Quem conhece, sabe que o gado dele tem potencial e o retorno da compra é imediato”, afirmou.

Parceiro do leilão, o presidente do sindicato rural de Aquidauana, Frederico Stella, disse que o evento é parte de um projeto que visa estimular o agronegócio na região. “Confiança é a palavra que define. Sempre quisemos fomentar a praça de leilões e hoje estamos colhendo os frutos das sementes plantadas quando iniciamos a gestão no sindicato. Aquidauana é uma cidade de pecuaristas, com mais de 800 mil cabeças de gado e em algum momento os produtores têm que vender seus animais. E boa parte destas vendas podem ser feitas em leilões no tatersal. Para o fim do ano, devemos ter mais dois grandes leilões deste porte, demonstrando a força da região”, pontuou.

Paulo Orsi, realizador do leilão de proprietário da Fazenda Veneza

Paulo Orsi garantiu que até o final do ano deve realizar pelo menos mais um evento em Aquidauana. “Teremos mais um no final de novembro ou início de dezembro, com este mesmo nível. A intenção é realizar pelo menos dois por ano”, detalhou o pecuarista, agradecendo ao apoio das equipes que ajudaram na organização. “Foram mais de cinco carretas de feno. Os animais viajaram muito e estavam aqui há cinco ou seis dias, sendo bem tratados, com vigias. Não faltou nada. Estou muito grato ao Paulo Chedid da Marca P Remate Leilão, que junto com Junior Nogueira formam um grande time. Há muito tempo estava procurando uma parceria deste nível”, concluiu.

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