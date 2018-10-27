Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:25

Buscar

Últimas notícias
X

Agronegócio

Aprosoja/MS atualiza dados da safra e destaca o potencial da região Sudoeste

Área dedicada à soja em dois anos passou de 5 mil para 20 mil hectares, afirma prefeito de Ivinhema

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2018 às 12:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A soja é mais uma alternativa para dinamizar a economia da região Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Ivinhema, por exemplo, avançou significativamente a área dedicada ao grão e tem atraído agricultores de várias regiões brasileiras. A afirmação do presidente da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/MS), Juliano Schmaedecke, aconteceu durante o Circuito Aprosoja/MS, nesta sexta-feira (26), no Sindicato Rural de Ivinhema.

O valor do alqueire em Ivinhema, segundo o Sindicato Rural, passou de R$ 4 mil, para R$ 60 mil no período de 20 anos. “Essa valorização das terras mostra potencial produtivo da região”, afirma o presidente da Aprosoja/MS.

Segundo prefeito de Ivinhema, Éder Uilson França Lima, devido a fertilidade do solo, o município pulou de cinco para 20 mil hectares na área dedicada ao cultivo da soja, no período de dois anos. “Por meio da Secretaria de Agricultura, estamos nos dedicando à pesquisa, para diversificarmos as culturas, dividindo o foco com a cana-de-açúcar, carro chefe do município”, pontua.

Nesses dois anos Ivinhema atraiu agricultores de estados como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e de municípios vizinhos, como Naviraí. “Somos um polo em diversas culturas. Tornamo-nos os maiores produtores de mandioca de MS, temos plantações de café, hortifrúti, cana-de-açúcar, suínos, aves, áreas de bovinocultura de corte e agora crescendo no cultivo de soja e milho. Temos a terra produtiva como diferencial e isso valorizou muito as terras da região”, destaca a presidente do Sindicato Rural de Ivinhema, Edy Elaine Biondo Tarrafel.

Plantio e Comercialização da soja

O plantio da oleaginosa em Ivinhema acompanha a média estadual e já ultrapassa os 70% do total da área. Mato Grosso do Sul está com 72% do plantio concluído, segundo dados divulgados pelo presidente da Aprosoja/MS, durante o Circuito Aprosoja. A média é 12,3% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Do total dos grãos estimados para a safra 2018/2019, cerca de 27% já foram negociados, de acordo com a Granos Corretora. No ciclo passado, neste mesmo período, o volume comercializado era de 26,86%. Quanto a safra 2017/18, cerca de 91% está vendida.

Circuito Aprosoja/MS

O Circuito Aprosoja/MS é um evento de atualização para produtores rurais e estudantes do setor. A ação percorre Mato Grosso do Sul levando palestras com informações relevantes, sob a finalidade de influenciar positivamente da porteira para dentro.

Nesta quinta e sexta-feira o Circuito aconteceu no Sindicato Rural de Maracaju e Sindicato Rural de Ivinhema, respectivamente. O palestrante Murilo Paschoal, da Safras & Cifras, tratou da longevidade nas empresas rurais e familiares. Já Marcia Barbieri, do Grupo Agros, ministrou a palestra “Desafios da porteira para dentro: Como maximizar os resultados?”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo