Precoce MS abateu 798 mil animais em um ano e meio da reformulação do programa

Em um ano e meio desde a reformulação do Precoce MS, foram abatidos 798,7 mil animais de Mato Grosso do Sul e pagou bonificação por 83,7% deles, que somaram R$ 37,7 milhões em incentivos ao produtor. Os números são da administração do programa, a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

A média do valor pago de incentivo por animal soma R$ 56,46, consolidando o Precoce MS como estratégico de longo prazo para estimular a melhoria permanente da produção pecuária sul-mato-grossense. O programa foi reformulado em abril de 2017 para se tornar um recurso efetivo de bonificação por alta qualidade.

O produto entregue pelo pecuarista é avaliado em três elementos: animal, lote e processo produtivo. O último dividido em boas práticas agropecuárias (ambiental, sanitária e trabalhista), identificação individual de animais e adoção de tecnologias em prol da sustentabilidade e associativismo.

“O Precoce MS é uma política pública estadual baseada no tripé sustentabilidade, mercado e tecnologia. Alinhando as exigências de todos os aspectos, o programa cumpre seu papel de fomentar o setor, entregar um produto adequado e com maior remuneração para o produtor”, explica o secretário da pasta, Jaime Verruck.

Nos últimos 18 meses foram realizados 24 cursos de capacitação para os 576 responsáveis técnicos habilitados. Com o curso eles têm a oportunidade de conhecer detalhes do funcionamento do Programa, que são apresentados pelos técnicos da Semagro, da Embrapa, da Sefaz, do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia (CRMV-MS) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MS).

Até o dia 2 de outubro de 2018, o Precoce MS somava 1.368 estabelecimentos rurais cadastrados e outros 134 em processo. Os produtores recebem a bonificação quando abatem em um dos 14 frigoríficos credenciados em todo o Estado. Há ainda três empresas independentes de classificação e tipificação de carcaças bovinas credenciadas junto ao programa.