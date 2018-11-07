Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:25

Buscar

Últimas notícias
X

Agronegócio

Entidades do agronegócio apresentam resultados do Soja Plus

O Soja Plus oferece cursos, materiais e assistência técnica gratuitos

Renan Nucci

Publicado em 07/11/2018 às 16:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Associações e Federações da cadeia agrícola se reúnem no dia 21 de novembro, em Campo Grande (MS), para apresentar os resultados do programa Soja Plus em 2018 e as perspectivas para 2019. O Soja Plus oferece cursos, materiais e assistência técnica gratuitos para a melhoria gradativa e contínua da gestão ambiental, social e econômica da propriedade rural.

O Seminário terá palestras com cases de sustentabilidade na sojicultura e premiará os produtores que participam do programa e que obtiveram melhor performance na BA, MS e MG com melhores práticas de gestão.

Para Bernardo Pires, gerente de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), uma das entidades que apoiam o evento, o Soja Plus contribui para a melhoria da qualidade de vida nas fazendas e para a imagem do agronegócio brasileiro. “Criado há oito anos, o Soja Plus tem gerado melhores oportunidades sociais e econômicas nas principais regiões produtoras com eficiência na produção. É de interesse de toda a cadeia que o desenvolvimento do setor aconteça de forma sustentável”, afirma.

Além da ABIOVE, participam do Seminário a Associação Brasileira de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul (FAMASUL) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (SENAR/MS).

O Seminário Soja Plus 2018 é aberto ao público e os interessados em participar podem fazer o cadastramento gratuitamente no local. O evento antecede o MS Agro 2018, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul (FAMASUL), que debaterá o cenário e as tendências na política e na economia brasileira no próximo governo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo