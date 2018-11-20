Produtores rurais com alto desempenho serão premiados em Seminário Nacional

Pela segunda vez, Mato Grosso do Sul será sede para o Seminário Soja Plus Brasil, evento organizado pelo Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS que, na ocasião, apresentará os resultados alcançados com o programa em 2018 e as perspectivas para o próximo ano. Produtores que tiveram um alto desempenho na atividade também serão premiados durante a programação do evento, marcado para quarta-feira (21), em Campo Grande.

Durante o evento, será feito o reconhecimento internacional de três agricultores que cumpriram com a legislação rural e tiveram destaque no desenvolvimento da atividade. “A avaliação foi feita pelos técnicos de campo e a iniciativa é uma forma de valorizar produtores e tornar público a sustentabilidade e gestão presentes no agro”, explica o coordenador da iniciativa no estado, Raul Roa.

A abertura do evento será feita pelo presidente da Federação, Mauricio Saito; o presidente da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS, Juliano Schmaedecke; o presidente da AIBA – Associação Brasileira de Agricultores e Irrigantes da Bahia, Celestino Zanella e o superintendente da FAEMG – Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Pierre Vilela, representantes das instituições organizadores do seminário assim como a Abiove - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais.

O evento acontecerá na sede do Sistema Famasul, que fica na rua Marcino dos Santos, 401 – Bairro Chácara Cachoeira II. O encerramento está previsto para às 18h.

