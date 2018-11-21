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Agronegócio

Área plantada de soja aumenta 140 mil hectares e bate recorde no Estado

Os dados são do relatório do Serviço de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga)

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2018 às 15:14

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O plantio de soja em Mato Grosso do Sul já alcança 98,1% da estimativa para a safra 2018/19 e deve chegar a 2,84 milhões de hectares, 140 mil hectares (4,93%) a mais em relação aos 2,70 milhões de hectares do grão plantados na safra 2017/18.

Os dados são do relatório do Serviço de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) e Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul-MS).

“São 140 mil hectares de crescimento, um recorde em termos de área plantada em Mato Grosso do Sul, chegando a 2,84 milhões hectares no total. Essa expansão, que já é verificada há quatro anos, tem ocorrido essencialmente em áreas de pastagem que foram convertidas em área para a agricultura. Isso ocorre graças às pesquisas e à tecnologia aplicada ao campo, o que possibilita ainda que essas novas lavouras possam render até duas safras por ano, intercalando a soja e o milho”, comenta o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

Outro ponto destacado pelo secretário é a produtividade do grão. “Se mantivermos os mesmos índices do ano passado, quando foram colhidos até 59 sacos por hectare, chegaremos a uma safra recorde de 10 milhões de toneladas. A estimativa é essa, mas depende de fatores como o clima e outras condições favoráveis. Agora, vamos continuar o monitoramento por meio do Siga e acompanhar as condições da lavoura”, finaliza.

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