Na OCB/MS, Saito valoriza programas de formação de lideranças

O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Mauricio Saito, valorizou os programas de formação de lideranças ligados à agropecuária, durante um evento na OCB/MS, citando o Programa Líder MS e a ex-participante e futura Ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, como referência. O evento aconteceu na Casa do Cooperativismos em Campo Grande, nessa sexta-feira (30).

Durante a abertura do 6º Seminário de Líderes, Saito destacou: “Temos um programa similar dentro do sistema sindical, realizados pela Famasul e Senar: o Líder MS, que está em sua terceira edição. Fui participante da primeira turma, na qual participava também a ministra Tereza Cristina; o secretário Eduardo Riedel; o ex-presidente da Famasul Ademar Silva Júnior. No dois o presidente do MNP, Rafael Gratão e, na turma atual, temos o Juliano Schmaedecke, presidente da Aprosoja/MS e nossos diretores da Famasul, além de outras personalidades do agro”, pontuou.

“Só saberemos reconhecer o passado, quando chegar o futuro. Hoje, após quase duas décadas desse trabalho iniciado pelo Sistema Famasul, temos pessoas que efetivamente contribuem para a produtividade de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o presidente.

O presidente da OCB/MS, Celso Régis, abriu o evento destacando a sustentabilidade das cooperativas sul-mato-grossenses e valorizando as lideranças locais. “Agradecemos muito o empenho e a representação da entidade Famasul, em nome do Mauricio Saito. É um honra tê-los aqui, como sempre estão, abrilhantando este evento que, para nós, é muito importante”, sinalizou se direcionando ao presidente da Federação, ao presidente da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), Juliano Schmaedecke e ao Secretário da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck.

Sobre o tema da primeira palestra ministrada no evento: ‘Cenário Econômico Brasileiro Pós-Eleições’, Verruck destacou a expectativa em relação à nova gestão. “Para o próximo ano, temos um desafio grande no Brasil. Acho que está na hora da gente mostrar que tem um monte de coisa que a gente precisa fazer de maneira correta, [...], mas de procedimentos, gestão, desburocratização”, disse.

O presidente da Aprosoja/MS deixou mensagem de otimismo para os agricultores dentro e fora das lavouras. “Treinar lideranças é um desafio. Estamos crescendo muito e, com o governo ajudando, tenho certeza que, pelo menos, a área de grãos vai dobrar nos próximos 10 anos, sem supressão. Vamos dobrar em cima de pastos degradados ou não, fazendo integração, entre a agricultura e a pecuária, e trazer desenvolvimento e melhoria ao homem do campo e aos trabalhadores rurais”, finalizou.