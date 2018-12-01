Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:27

Buscar

Últimas notícias
X

Famasul

Na OCB/MS, Saito valoriza programas de formação de lideranças

O presidente do Sistema Famasul citou a futura Ministra como exemplo de líder formada em MS

Famasul

Famasul

Publicado em 01/12/2018 às 11:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Mauricio Saito, valorizou os programas de formação de lideranças ligados à agropecuária, durante um evento na OCB/MS, citando o Programa Líder MS e a ex-participante e futura Ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, como referência. O evento aconteceu na Casa do Cooperativismos em Campo Grande, nessa sexta-feira (30).

Durante a abertura do 6º Seminário de Líderes, Saito destacou: “Temos um programa similar dentro do sistema sindical, realizados pela Famasul e Senar: o Líder MS, que está em sua terceira edição. Fui participante da primeira turma, na qual participava também a ministra Tereza Cristina; o secretário Eduardo Riedel; o ex-presidente da Famasul Ademar Silva Júnior. No dois o presidente do MNP, Rafael Gratão e, na turma atual, temos o Juliano Schmaedecke, presidente da Aprosoja/MS e nossos diretores da Famasul, além de outras personalidades do agro”, pontuou.

“Só saberemos reconhecer o passado, quando chegar o futuro. Hoje, após quase duas décadas desse trabalho iniciado pelo Sistema Famasul, temos pessoas que efetivamente contribuem para a produtividade de Mato Grosso do Sul”, ressaltou o presidente.

O presidente da OCB/MS, Celso Régis, abriu o evento destacando a sustentabilidade das cooperativas sul-mato-grossenses e valorizando as lideranças locais. “Agradecemos muito o empenho e a representação da entidade Famasul, em nome do Mauricio Saito. É um honra tê-los aqui, como sempre estão, abrilhantando este evento que, para nós, é muito importante”, sinalizou se direcionando ao presidente da Federação, ao presidente da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), Juliano Schmaedecke e ao Secretário da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck.

Sobre o tema da primeira palestra ministrada no evento: ‘Cenário Econômico Brasileiro Pós-Eleições’, Verruck destacou a expectativa em relação à nova gestão. “Para o próximo ano, temos um desafio grande no Brasil. Acho que está na hora da gente mostrar que tem um monte de  coisa que a gente precisa fazer de maneira correta, [...], mas de procedimentos, gestão, desburocratização”, disse.

O presidente da Aprosoja/MS deixou mensagem de otimismo para os agricultores dentro e fora das lavouras. “Treinar lideranças é um desafio. Estamos crescendo muito e, com o governo ajudando, tenho certeza que,  pelo menos, a área de grãos vai dobrar nos próximos 10 anos, sem supressão. Vamos dobrar em cima de pastos degradados ou não, fazendo integração, entre a agricultura e a pecuária, e trazer desenvolvimento e melhoria ao homem do campo e aos trabalhadores rurais”, finalizou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo