Na abertura do Showtec, Reinaldo anuncia R$ 1,6 milhão para pesquisa no setor agropecuário

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), anunciou, durante a abertura da Showtec, nesta quarta-feira (dia 16), em Maracaju, o repasse de R$ 1,6 milhão para fortalecimento da pesquisa no setor agropecuário.

“A gente tem que apoiar, [as ações no setor] melhoram o desempenho da balança comercial e traz ganho para sociedade. O governo tem por obrigação apoiar. Hoje, assinamos mais um termo de transferência de R$ 1,6 milhão para fortalecer a pesquisa, ajudar a Fundação MS [Fundação MS para a Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias], para chegar em todo setor produtivo”.

Reinaldo também comentou sobre a necessidade da desburocratização de órgãos envolvidos no setor, “para facilitar o desempenho das normas”. Segundo o chefe do Executivo estadual, este é o “espírito” do novo ministro do Meio Ambiente. “Vamos unificar [futuras normas] com as legislações estaduais para facilitar a vida de quem produz, mas sem esquecer a preservação”.

A abertura, onde está o governador nesta manhã, ocorre na Fundação MS, localizada na Estrada da Usina Velha, km 2, em Maracaju, 160 km de Campo Grande. A Showtec é a primeira e maior feira tecnológica do calendário rural. O encontro reúne empresas e agricultores para discutir desafios do agronegócio e novas tecnologias para o Cerrado.

A programação na cidade inclui, ainda, descerramento da placa da obra de construção da Estação de Tratamento de Esgoto, na Rua Germano Bellan, e também a solenidade de passagem de comando do Exército.