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Agronegócio

Agropecuária encerra o ano com saldo positivo na geração de empregos

Renan Nucci

Publicado em 24/01/2019 às 18:05

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Dados do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego divulgados nessa quarta-feira (23) revelam que, em 2018, o setor agropecuário registrou cenário positivo na geração de empregos. Entre admitidos e demitidos, o saldo foi de 77 postos de trabalho com 35,7 mil contratações.

Para o presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, o resultado reflete as oportunidades que o agro oferece ao mercado de trabalho. “Em um ano de muitos desafios para a nossa economia, o setor produtivo se manteve em ascensão e empregou mão-de-obra no campo, com destaque às exigências por qualificação do trabalhador, diante do investimento em tecnologia na atividade rural”.

No Brasil o setor agropecuário também encerrou com saldo positivo, com 3.245 postos, considerando mais de um milhão de admissões no segmento.
 

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