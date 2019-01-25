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Agronegócio

Governador pede apoio do Ministério da Agricultura para regularizar assentamentos em MS

Renan Nucci

Publicado em 25/01/2019 às 18:18

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O governador Reinaldo Azambuja se reuniu nesta sexta-feira (25.1) com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, para pedir apoio e celeridade nos processos de regularização fundiária em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a ação conjunta dos governos estadual e federal vai beneficiar cerca de 50 mil assentados em Mato Grosso do Sul.

No encontro, Reinaldo Azambuja classificou a medida como primordial para o desenvolvimento da agricultura familiar. “Precisamos urgentemente dessa regularização. Temos inúmeros assentamentos, antiquíssimos, de mais de 20 anos, que não têm títulos definitivos. Isso gera problemas ao pequeno produtor. Queremos que eles sejam donos de direito dos lotes, com documento”, afirmou.

Diversas pautas da agropecuária foram debatidas com a ministra. Entre elas a união de esforços para tornar Mato Grosso do Sul área livre de febre aftosa sem vacinação. “Para isso temos etapas do Governo Federal e do Governo do Estado que devem ser cumpridas”, disse, dando como exemplo o aumento do número de veterinários nos postos de fiscalização como metas a serem cumpridas.

Desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, o programa Resenha Virtual de Equídeos, para identificação e trânsito de animais, teve a implementação discutida no Ministério. “Já fizemos testes com esse aplicativo e funcionou bem. Agora queremos implementar com aval do Governo Federal. É um programa inovador de MS que poder servir para todo o Brasil”, destacou o governador.

Com a ministra Tereza Cristina, Reinaldo Azambuja ainda tratou da construção de 10 estações meteorológicas em MS. “Já construímos várias estações ao longo desses anos e se implantarmos mais 10 vamos cobrir todo o Estado. Isso tem um custo, em torno de R$ 3 milhões, e estamos pleiteando recursos no Ministério da Agricultura, pois ajuda o setor produtivo”, disse o governador.

Reinaldo Azambuja ainda se reuniu com o secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, para discutir temas relacionados à pasta. Acompanharam o governador nas agendas o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; o senador Pedro Chaves; e o deputado federal Beto Pereira.

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