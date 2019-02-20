Dinapec começa nesta quarta em Campo Grande

A 14ª edição da Dinâmica Agropecuária, a Dinapec 2019, tem início nesta quarta-feira e vai até o dia 22 de fevereiro, sexta-feira, na sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande (MS). A vitrine tecnológica anual, realizada pela Embrapa e Sistema Famasul, tem como tema “Soluções para o Agro Sustentável”. A ministra da agricultura, Tereza Cristina Corrêa, deverá participar do evento no painel do Encontro de Jovens da Agropecuária, promovido pela CNA Jovem, e em um bate papo com o setor produtivo, parceiros da Embrapa e entidades de classe marcado para o dia 22, sexta-feira, às 16h30 na tenda principal.

A Dinapec vai oferecer painéis, roteiros tecnológicos, oficinas e outras atividades gratuitas a produtores rurais, estudantes, técnicos, profissionais e empresários do setor. Neste ano, a feira traz espaços para expositores, aproximando os participantes de tecnologias e empresas relacionadas a soluções tecnológicas para a agropecuária brasileira. 12 unidades da Embrapa participam do evento, que conta também com 12 instituições parceiras, patrocínio da Unipasto e o apoio de 24 instituições. O público esperado é superior a 3 mil participantes.

Painéis e debates - Na tenda principal serão discutidos temas de alta relevância para o desenvolvimento da atividade agropecuária em Mato Grosso do Sul. Entre os participantes estão instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Sistema Famasul, Unicamp, Iagro, Canal do Boi, Fundação Getúlio Vargas, diversas associações e organizações de classe. Conheça os temas centrais:

Mesa redonda: O que o futuro nos reserva?

Painel: Conhecendo a carne que você consome

Painel: Novos rumos para o controle da febre aftosa

Painel: A mulher no Agro

Encontro Jovens da Agropecuária

Roteiros tecnológicos - Os roteiros são um conjunto de dinâmicas com duração total de duas horas. Na atividade, diversos palestrantes discutem assuntos variados ligados a um mesmo tema principal. Em 2019, a feira conta com 10 roteiros:

Pastagens

Ovinocultura

Melhoramento Animal

+ Precoce: Tecnologias para Produção de Novilho Precoce

Integração Lavoura Pecuária (ILP)

Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF)

Agricultura Familiar

Pecuária de Precisão

Agrodigital

Renda no Pasto

SaniCerto - Calendário de manejos

Oficinas - Gratuitas e abertas ao público, as capacitações da Dinapec acontecem durante a manhã e tarde dos três dias do evento. A participação é gratuita e tem vagas limitadas. Veja quais são os temas abordados:

Boas práticas na produção de lácteos

Características do perfil do solo

Demonstração de ducha veterinária para o controle de carrapatos

Frutas em vasos – agricultura urbana

Adubação verde e controle biológico na horticultura

Plantas em vasos – agricultura urbana

Plantio de pastagem e qualidade da semente / Regulagem de semeadora VDTec

Produção de limão Taiti / Recuperação de mata ciliar

Produção de maracujá

Preparo de derivados da mandioca

Empreender e liderar no campo

Utilização de drones como tecnologia de precisão

Pecuária leiteira - conservação de forragem (feno e silagem)

Inovando com mulching – plasticultura

Arroz de terras altas

Lançamentos - A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária também irá realizar lançamentos durante a Dinapec 2019:

BRS Bela: a cultivar é uma leguminosa forrageira tropical desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte e Cerrados que pode ser consorciada com pastagens em solos mais argilosos. Seu uso pode favorecer o desempenho bovino e melhorar as condições do solo por sua alta capacidade de fixação biológica de nitrogênio;

Aplicativo Cria Certo: voltado a auxiliar a tomada de decisões relacionadas à reprodução animal, o produtor pode simular, calcular e comparar custos, benefícios e impactos econômicos da aplicação de diferentes biotécnicas reprodutivas no rebanho;

Aplicativo Controlpec: o aplicativo, lançado pela Embrapa Gado de Corte, ajuda o produtor rural a lidar com as finanças da propriedade por meio de uma planilha formulada para controlar custos e receitas da produção, seja para pecuária ou agricultura;

Livro “Ultrassonografia na reprodução e avaliação de carcaças em bovinos”: a publicação discute os benefícios do uso da técnica como ferramenta de gestão para altos resultados no campo, editado pela Embrapa Pantanal, Gado de Corte e Universidade Estadual Paulista;

Livro “Carrapatos na cadeia produtiva de bovinos”: editada pela Embrapa Gado de Corte, a publicação oferece orientações e ferramentas para o controle adequado do parasita, buscando reduzir perdas com foco no manejo em bases sustentáveis.

Dinapec Kids - No dia 22, cerca de 300 estudantes do 3º ao 6º ano de quatro escolas públicas e privadas participam da Dinapec pelo Programa Embrapa & Escola Dinapec Kids, que apresenta a ciência e tecnologia aos pequenos. Os alunos devem visitar estações de conhecimento sobre pastoreio de ovelhas, bem-estar animal, principais raças de gado de corte no Brasil - taurinas e zebuínas, os bovinos no país e no mundo e, por fim, forrageiras e a conservação do solo na agropecuária. A ação é realizada pela Embrapa Gado de Corte em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Campo Grande e Projeto Cão Pastor.

Atendimento odontológico gratuito - Durante os 3 dias de evento, o Senar/MS oferece atendimento odontológico gratuito aos participantes da 14ª Dinapec. O Projeto de ação social Pingo D’Água, executado em parceria com Sindicatos Rurais do estado, atende trabalhadores e produtores rurais por meio de unidades móveis equipadas com todos os equipamentos encontrados em um consultório odontológico convencional. As vagas são limitadas à capacidade de atendimento diário da equipe, então chegue cedo!

Ônibus Saladão - O ônibus do Projeto Saladão, mantido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) da Prefeitura de Campo Grande para fortalecer a agricultura familiar e horticultura locais, estará estacionado na Dinapec. O veículo, transformado em um mercado itinerante, expõe nas gôndolas adaptadas os alimentos saudáveis e frescos produzidos por agricultores familiares da região para levar qualidade de vida e saúde direto do produtor para a mesa do consumidor.

Atendimento ao produtor - Pesquisadores, técnicos, assistentes e representantes das unidades da Embrapa que participam do evento estarão disponíveis na feira para atender aos visitantes, tirar dúvidas, trocar conhecimentos e conversar sobre a situação das propriedades rurais do estado para abordar as melhores formas de aprimorar a produtividade agropecuária em Mato Grosso do Sul.

Visite o portal www.dinapec.com/2019 para saber mais e confira as atrações,