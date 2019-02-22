Retirada de vacinação contra febre aftosa é discutida na Dinapec

No segundo dia de programação da Dinapec foram discutidos, os novos rumos para o controle da febre aftosa. Entre assuntos, os critérios para formação dos blocos e zonificação, as medidas emergenciais em caso de ocorrência de foco, as diferenças do que aconteceu em 2005, as restrições de trânsito para animais e produtos entre áreas de status sanitários diferentes.

O painel teve como palestrantes Elvio Patatt Cazola (SFA/Mapa), Luciano Chiochetta (diretor-presidente da Iagro), Luis Alberto Moraes Novaes (Famasul) e João Vieira de Almeida Neto (presidente do CRMV) e como moderadora, Vanessa Felipe de Souza (Embrapa).

Luciano Chiochetta, explicou como o grupo vem trabalhando a questão financeira (custeio) das ações para fortalecimento/estruturação/manutenção do Serviço de Defesa, com destaque para os fundos e as indenizações.

As ações de Defesa junto às fronteiras, o que muda em relação à antiga ZAV e as parcerias também estarão em pauta, assim como o papel do produtor rural e o apoio dos seus representantes dentro do Plano Estratégico.

Luis Novaes, o Mandi, da Diretoria da Famasul, falou da percepção que o produtor tem da mudança de status, os aspectos positivos e negativos das medidas adotadas para retirada da vacinação e as responsabilidades dos produtores neste processo.

O presidente do CRMV, João Neto, contribuiu com a discussão destacando as responsabilidades dos responsáveis técnicos, os desafios e as mudanças necessárias para adaptar à nova realidade sem vacinação.

Para obter mais informações sobre a feira e a programação completa, acesse a página oficial da Dinapec.

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