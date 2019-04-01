Sicredi promove painel sobre agronegócio durante a Expogrande

No dia 5 de abril, às 9 horas, o Sicredi e a Acrissul promovem o Painel Perspectiva do Agronegócio 2019, no Tatersal de Elite, durante a Expogrande.

O palestrante do evento será o economista e atual superintendente de Riscos e Economia do Banco Cooperativo Sicredi, Alexandre Englert Barbosa. O economista tem vasta experiência no segmento, inclusive é responsável pela área que colocou o Sicredi quatro vezes nos últimos cinco anos entre aquelas com as melhores projeções econômicas no país, segundo o Banco Central.