Marca P Remates realiza 2º leilão de aniversário no sábado (6)

Produtores rurais de Aquidauana e região terão oportunidade de realizar bons negócios no sábado (6 de abril). A Marca P Remates promoverá um leilão em comemoração aos dois anos de atividade, no Parque de Exposições do município, a partir das 12h.

A exemplo do certame realizado no dia 26 de março, os participantes poderão comparecer no evento ou então realizar lances pela internet, por meio do site www.marcapremates.com.br.

Na edição anterior foram apresentados 46 lotes de machos e fêmeas da raça Nelore, bem como cruzamentos de alta performance genética.

Serviço

O leilão de aniversário da Marca P Remates acontece no dia 6 de abril (sábado), a partir do meio dia, no Parque de Exposições de Aquidauana. Mais informações sobre as inscrições para lance e os animais apresentados podem ser feitas por meio do telefone (67) 3241-3523 ou ainda pelo e-mail contato@marcap.com.br