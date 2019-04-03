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Tereza Cristina fará palestra em Encontro de Tecnologias para o Agro

Thailla Torres

Publicado em 03/04/2019 às 17:14

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A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Côrrea da Costa Dias, estará no 32º Encontro de Tecnologias para o Agro, no dia 5 de abril, a partir das 8h, na sede do Sindicato Rural de Campo Grande, no qual fará uma palestra sobre as perspectivas para o próximo quadriênio.

O presidente do Sistema Famasul – Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Mauricio Saito, também vai ministrar a palestra “O Protagonismo do Jovem no Agro”.

O evento é uma reformatação do Encontro de Tecnologias para a Pecuária, adequado para abranger maior público e conectar pecuaristas e agricultores.

A programação prevista conta ainda com palestra do superintendente da CNA – Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil –, Bruno Lucchi; da secretária-adjunta de assuntos fundiários do Mapa, Luana Ruiz Silva Figueiredo; do secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Nabhan Garcia; e do advogado da Lybor Landgraf, Henrique Jambiski.

O 32º Encontro de Tecnologias para o Agro acontecerá no dia 5 de abril, das 8h às 12h, no Sindicato Rural de Campo Grande, que fica na rua Raul Pires Barbosa, nº 116, biarro Miguel Couto.

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