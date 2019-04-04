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Agronegócios

Já estão abertas as inscrições para a XVIII Mostra de Comunicação Agro ABMRA

Thailla Torres

Publicado em 04/04/2019 às 18:12

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A Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA) abriu inscrições para a XVIII Mostra de Comunicação Agro, a maior premiação da publicidade e marketing do agro no país, que contribui para o constante aprimoramento das técnicas e gestão da comunicação do setor produtivo, por meio do reconhecimento de profissionais, empresas e instituições. A coordenação é de Alberto Meneghetti, diretor da ABMRA. O evento de premiação acontecerá no dia 23 de maio de 2019, no Buffet Torres, em São Paulo. 

A Mostra de Comunicação Agro ABMRA premiará os melhores trabalhos do marketing rural e agronegócio e tem como presidente do júri o criativo João Livi, CEO da agência Talent Marcel. Livi coordenará o time de especialistas que selecionará as campanhas e ideias mais criativas das propagandas do agronegócio, veiculadas entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2019. A Mostra também concederá prêmios especiais às agências, anunciantes, veículos e profissionais do setor.

"É um evento único do setor do agronegócio brasileiro que valoriza as iniciativas promocionais e campanhas publicitárias voltadas o setor primário. A ABMRA está completando 40 anos de atuação em prol da comunicação e marketing do setor rural e, nesse período, acompanhou o avanço das empresas dos mais variados elos das cadeias produtivas do campo. A expansão do nosso quadro de associados reforça ainda mais nossas ações em prol deste segmento fundamental, que representa 1/3 do Produto Interno Brasileiro (PIB). Estamos muito otimistas com a realização da Mostra", afirma Jorge Espanha, presidente da ABMRA.

O valor das inscrições para os associados da ABMRA é de R$ 700,00 e R$ 900,00 para não-associados.

As inscrições acontecem entre 18 de março a 30 de abril. Regulamento e inscrições, acesse www.abmra.org.br/mostra

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