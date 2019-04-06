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Aquidauana

É hoje 2º Leilão de Aniversário da Marca P Remates

Marca convida parceiros, amigos e produtores rurais para comemorar com um dos melhores leilões de MS

Thailla Torres

Publicado em 06/04/2019 às 09:57

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Um sábado marcado pela qualidade e mais de 50 lotes da raça Nelore. Hoje, a partir do meio dia (12h), produtores rurais de Aquidauana e região terão oportunidade de realizar bons negócios com o leilão da Marca P Remates em comemoração aos dois anos de atividade marcados pela eficiência e credibilidade. O evento será no Parque de Exposições, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul.

Com exemplares da raça Nelore de alta qualidade genética, os participantes poderão comparecer no evento ou então realizar lances pela internet através do site www.marcapremates.com.br.

Na edição anterior, em 26 de março, foram apresentados 46 lotes de machos e fêmeas da raça Nelore.

Outras informações sobre as inscrições para lance e os animais apresentados podem ser feitas por meio do telefone (67) 3241-3523 ou ainda pelo e-mail contato@marcap.com.br

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