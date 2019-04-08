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AQUIDAUANA

Leilão de aniversário da Marca P Remates movimenta mais de 1.300 animais

Evento aconteceu no Parque de Exposições e atraiu produtores de várias regiões

Rhobson ADM

Publicado em 08/04/2019 às 12:25

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O 2º leilão de aniversário da Marca P Remates, realizado no sábado (6) foi marcado pela diversidade de animais apresentados para comercialização. No total, 47 lotes com 1.370 animais foram apresentados, entre fêmeas, machos e tourunos.

Na avaliação dos participantes, um dos destaques foi a quantidade de bois magros oferecidos no certame, que atende uma demanda de produtores rurais que atuam com foco de confinamento (engorda).

Um dos convidados foi o diretor de agronegócio da BR Pec Pecuária, Anderson Vargas, que elogiou a qualidade dos exemplares. “Este ano o mercado está escasso de oferta para boi magro, então foi uma boa oportunidade para quem precisa fechar bons negócios”, observa.

Na avaliação do consultor, o evento também proporcionou encontro com amigos da região de Aquidauana, e ainda para se inteirar das novidades do mercado pecuário. “O agronegócio de forma geral está alta e apresenta algumas dificuldades como todos setores. Ainda assim, é o segmento que mais contribui com o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e para este ano, as perspectivas são as melhores possíveis”, acrescenta.

BONS RESULTADOS

O proprietário da Marca P Remates, Paulo Ricardo Chedid, destaca que o leilão de aniversário superou as expectativas em termos de participação e comercialização de animais. “Só temos a agradecer aos clientes e população de Aquidauana por prestigiarem o evento. Apresentamos uma bezerrada muito boa e que chamou a atenção pela qualidade. Nosso objetivo é continuar a edição de aniversário em agradecimento à confiança depositada pelos produtores rurais”, conclui.

Clique AQUI e veja todas as fotos do evento.

Daniela e Paulo Ricardo Chedid, proprietários da Marca P Remates

 

 

 

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