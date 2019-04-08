Novo presidente do Sindicato Rural pretende incentivar inovação no campo

No último sábado (6) durante a comemoração dos dois anos da Marca P Remates, Carlos de Castro foi oficialmente anunciado o novo presidente do Sindicato Rural de Aquidauana. O evento contou com a presença do ex-presidente da instituição, Frederico Stella e do vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Luis Alberto Moraes Novaes.

Para o presidente recém-empossado na função, Carlos de Castro, mais conhecido como “Carlão”, a nova diretoria recebe um sindicato forte, ativo, atuante e equilibrado financeiramente. “O sindicato está comprometido com a defesa dos interesses da classe, com a questão da representatividade e sobretudo com a difusão de conhecimentos”, assegura.

Para o novo gestor, a intenção é dar continuidade aos trabalhos iniciados pelo agora ex-presidente Frederico Stella, com foco na difusão de conhecimento entre os produtores rurais. “Queremos continuar a trazer ao nosso produtor rural o acesso a novas tecnologias e técnicas no campo, com ênfase no aumento da produtividade no campo, que hoje é um dos calcanhares de Aquiles da pecuária, especificamente”, explica.

Com relação às perspectivas de trabalho, Carlão diz que pretende manter o Sindicato Rural de Aquidauana à disposição dos produtores que necessitam do apoio da instituição. “As portas do Sindicato Rural de Aquidauana estão abertas a todos os produtores rurais da região, associados e não associados, para quaisquer demandas que precisem do nosso esclarecimento, de maneira geral, para qualquer dúvida e demanda dos produtores rurais”, finalizou.





Frederico Stella (centro) discursa durante anúncio oficial de Carlos de Castro (à esquerda) como novo presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, acompanhado do vice-presidente da Famasul, Luis Alberto Moraes Novae (à direita). Foto: Rhobson Tavares Lima

Primeiro aquidauanense na Diretoria Executiva da Famasul

Frederico Borges Stella, ex-presidente do Sindicato Rural de Aquidauana, deixa a função para assumir o cargo de 1º Secretário durante o triênio 2018/2021 da nova diretoria da Famasul. “Deixo aqui o Sindicato Rural com a sensação de dever cumprido. Realizamos quase todos os nossos objetivos frente ao Sindicato Rural, graças a Deus e graças a todos os que nos ajudaram. O último era ser reeleito por mais um ano, porém, não consegui ficar por culpa do japonês (presidente da Famasul, Maurício Saito) que me convidou para fazer parte da diretoria executiva e aceitei esse desafio com muito orgulho e com muita honra”, disse bem-humorado.

Stella ainda acrescentou a força da representatividade de Aquidauana junto à diretoria da federação. “Sou o primeiro aquidauanense a fazer parte dessa equipe. Por isso, para mim é muito honroso e espero contribuir mais e melhor pelo agro do nosso estado, sempre com olhos voltados para Aquidauana e desejo muita sorte, sabedoria e sucesso à nova diretoria e ao Carlão.”

Laços estreitos - Já o vice-presidente da Famasul, Luis Alberto Moraes Novaes, enfatizou o trabalho realizado por Frederico Stella na Federação, hoje um dos nomes fortes do agro em Mato Grosso do Sul, além de comprometer-se com a reivindicações dos produtores da região de Aquidauana, na figura do novo presidente Carlos de Castro.

“Fred representa a renovação. Eu já fui presidente do Sindicato Rural de Maracaju de 2005 a 2007, depois diretor-tesoureiro da Famasul na gestão passada, sempre com participação em conselhos, agora como vice-presidente, mas a gente sempre tem os olhos voltados à renovação e ele [Frederico Stella] é um exemplo e uma pessoa de muito relacionamento”, considerou.

Sobre a nova gestão do Sindicato Rural de Aquidauana, Luis Alberto afirmou que a Federação deverá estreitar os laços para que o sindicato possa atuar na defesa dos direitos, reivindicações e interesses do produtor rural, sem distinção de tamanho da propriedade ou ramo de atividade. “Carlão, nós já nos conhecíamos, agora muito mais, então seja muito bem-vindo. A Famasul estará sempre à disposição dos produtores de Aquidauana e demais da região.”