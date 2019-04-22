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Pecuária de corte

Confinar começa amanhã com expectativa de reunir 1,3 mil pessoas na Capital

Renan Nucci

Publicado em 22/04/2019 às 09:20

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Um dos maiores eventos de pecuária de corte começa na terça-feira (23), com expectativa de reunir 1,3 mil pessoas, entre profissionais e estudantes, em Campo Grande. Consolidado por debater assuntos relevantes para o setor em sete edições, o Confinar integra o calendário nacional de encontros voltados para o agronegócio.

A 8ª edição acontecerá nos dias 23 e 24 de abril e a programação inclui nove palestras e uma mesa redonda além de estandes de empresas e a presença de autoridades na solenidade de abertura. O encontro será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, das 8h às 18h.

No dia 23 a programação começa com inscrições e retirada de materiais das 8h às 8h30, seguido da solenidade de abertura. A primeira palestra do dia será ministrada pelo Chefe Geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, que vai falar sobre “Atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil: a sustentabilidade da pecuária nacional”.

No mesmo dia ainda haverá palestra sobre o mercado do boi gordo e dos grãos ministrada pela Robobank, e sobre Processamento de grãos e alimentos alternativos em dieta de confinamento, com o professor DR Jhones Sarturi, da Texas Tech University. Pedro Veiga, consultor técnico nacional de bovinos de corte - Nutron fará palestra sobre alternativas ao uso de antibióticos como promotores de crescimento e o Prof. Dr Adilson de Paula Aguiar vai falar sobre adubação de pastagens em período de margem reduzida.

No dia 24 a programação começa com palestra com Eng. Jalme de Souza Fernandes, sobre Monitoramento da oferta de pastagens e ajuste do planejamento nutricional por imagem de satélite, em seguida o debate será sobre ganho de peso x eficiência alimentar em confinamento, com o Juliano Fernandes, UFG. No mesmo dia, os presentes ainda vão debater sobre gestão de pessoas com foco em resultado, com o Médico Veterinário Marcelo Cabral, e uso potencial de animais transgênicos e com genoma editado no Brasil, com Eduardo de Oliveira Melo.

Por fim, a partir das 15h45 será realizada uma mesa redonda sobre o sistema produtivo das propriedades Engenho de Serra de Goiás e Santa Luzia e Grupo EMA, de Mato Grosso do Sul e seus desafios, conquistas e futuro.

Serviço: O Confinar acontece nos dias 23 e 24 de abril, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, das 8h às 18h. Inscrições e mais informações no site www.confinar.net.br/

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