Começa nesta quarta-feira a Expojardim com shows, leilões e palestras

Programação
O Ranch Sorting, competição baseada na apartação de gado, é uma das atrações
Inicia nesta quarta-feira (24), em Jardim, a 16ª Expojardim, tradicional feira agropecuária é realizada pelo Sindicato Rural do município. O Evento acontece no Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert, de 24 a 28 de abril. A abertura oficial acontece no dia 24 às 18h, com a presença de autoridades locais e estaduais. A exposição conta com uma programação de palestras, shows, expositores, leilões e maquinários agrícolas.
O Ranch Sorting, competição baseada na apartação de gado, é uma das atrações. A prova acontece no sábado (27). As categorias da prova serão amador master, amador light, amador principiante, feminino e família, nas modalidades aberta e amadora. Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro. Além das categorias oficiais, ocorrerá a prova do ‘tira boi’, que contabiliza mais de R$14 mil em prêmios. O evento tem o apoio do Núcleo de Tem Penning e Ranch Sorting de Mato Grosso do Sul (NTRSMS).
Shows com a banda @Três, Patrícia e Adriana, Marco Aurélio e Gregório prometem animar o evento que possui entrada e estacionamento gratuitos em todos os dias do evento. Confira a programação:
24/04 - QUARTA-FEIRA
18h - Abertura Solene
19h – Entrega dos Certificados do SENAR
25/04 – QUINTA-FEIRA
08h – Expokids
20h – Leilão de Gado de Corte Geral – Sindicato Rural
22h – Show com banda @três
26/04 – SEXTA-FEIRA
08h – ATEG Mais Inovação
08H30 – Expokids
20h – Leilão Fazenda Barra Bonita
22h – Show com Patrícia e Adriana
27/04 – SÁBADO
08h – Vitrine Tecnológica ATEG Senar
09h – Ranch Sorting
12h – Leilão Show da Terra
22h – Show com Victor Gregório e Marco Aurélio
28/04 – DOMINGO
12h – Leilão Beneficente Centro de Equoterapia Passo a Passo
AgroCastMS
ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS