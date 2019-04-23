Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:20

Buscar

Últimas notícias
X

Programação

Começa nesta quarta-feira a Expojardim com shows, leilões e palestras

O Ranch Sorting, competição baseada na apartação de gado, é uma das atrações

Thailla Torres

Publicado em 23/04/2019 às 17:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Inicia nesta quarta-feira (24), em Jardim, a 16ª Expojardim, tradicional feira agropecuária é realizada pelo Sindicato Rural do município.  O Evento acontece no Parque de Exposições Edilson Vargas Grubert, de 24 a 28 de abril. A abertura oficial acontece no dia 24 às 18h, com a presença de autoridades locais e estaduais. A exposição conta com uma programação de palestras, shows, expositores, leilões e maquinários agrícolas.

O Ranch Sorting, competição baseada na apartação de gado, é uma das atrações. A prova acontece no sábado (27). As categorias da prova serão amador master, amador light, amador principiante, feminino e família, nas modalidades aberta e amadora. Os vencedores de cada categoria receberão prêmios em dinheiro.  Além das categorias oficiais, ocorrerá a prova do ‘tira boi’, que contabiliza mais de R$14 mil em prêmios.  O evento tem o apoio do Núcleo de Tem Penning e Ranch Sorting de Mato Grosso do Sul (NTRSMS).

Shows com a banda @Três, Patrícia e Adriana, Marco Aurélio e Gregório prometem animar o evento que possui entrada e estacionamento gratuitos em todos os dias do evento.  Confira a programação:

24/04 -  QUARTA-FEIRA

18h - Abertura Solene

19h – Entrega dos Certificados do SENAR

 

25/04 – QUINTA-FEIRA

08h – Expokids

20h – Leilão de Gado de Corte Geral – Sindicato Rural

22h – Show com banda @três

 

26/04 – SEXTA-FEIRA

08h – ATEG Mais Inovação

08H30 – Expokids

20h – Leilão Fazenda Barra Bonita

22h – Show com Patrícia e Adriana

 

27/04 – SÁBADO

08h – Vitrine Tecnológica ATEG Senar

09h – Ranch Sorting

12h – Leilão Show da Terra

22h – Show com Victor Gregório e Marco Aurélio

 

28/04 – DOMINGO

12h – Leilão Beneficente Centro de Equoterapia Passo a Passo

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo