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Agronegócios

MS registra alta de 6,72% no abate de bovinos no primeiro trimestre de 2019

Thailla Torres

Publicado em 27/04/2019 às 07:30

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Mato Grosso do Sul registrou uma alta de 6,72% no abate de bovinos no primeiro trimestre de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), divulgados no Boletim Casa Rural do Sistema Famasul, a quantidade de animais abatidos passou de 858 mil para 911 mil.

Com esse incremento no abate, a produção de carne no parque frigorífico de Mato Grosso do Sul aumentou 5,73% nos três primeiros meses deste ano frente ao mesmo intervalo de tempo do ano passado, atingindo as 229 mil toneladas.

Conforme o boletim Casa Rural, a maior parte dos animais abatidos no estado no acumulado de janeiro a março de 2019 foi de fêmeas, 50,52%. O índice representa uma ligeira queda frente ao percentual contabilizado neste mesmo período de 2018, 50,75%. A quantidade aumentou 5,78%, passando de 435 mil para 460 mil cabeças.

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