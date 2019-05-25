Produtores tem até dia 31 de maio para cadastrar terras para plantio de milho

Produtores de Mato Grosso do Sul têm até 31 de maio para cadastrar áreas onde farão cultivo de milho. O prazo foi prorrogado em razão da ampliação de vários municípios contemplados pelo Zoneamento de Risco Climático do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para a safra outono/inverno.

A medida, conforme a administração estadual, foi tomada a partir de avanços tecnológicos de novas cultivares, disponíveis para diferentes condições climáticas. A Aastec (Associação das Empresas de Assistência Técnica de Mato Grosso do Sul) havia feito a solicitação, permitindo que os produtores que não atenderam ao prazo de 19 de maio possam se cadastrar normalmente.

A prorrogação foi definida em resolução conjunta das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familair e de Fazenda.