Produtores tem até dia 31 de maio para cadastrar terras para plantio de milho

Mato Grosso do Sul
Prazo que havia se encerrado em 19 de abril foi prorrogado até o dia 31
Produtores de Mato Grosso do Sul têm até 31 de maio para cadastrar áreas onde farão cultivo de milho. O prazo foi prorrogado em razão da ampliação de vários municípios contemplados pelo Zoneamento de Risco Climático do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para a safra outono/inverno.
A medida, conforme a administração estadual, foi tomada a partir de avanços tecnológicos de novas cultivares, disponíveis para diferentes condições climáticas. A Aastec (Associação das Empresas de Assistência Técnica de Mato Grosso do Sul) havia feito a solicitação, permitindo que os produtores que não atenderam ao prazo de 19 de maio possam se cadastrar normalmente.
A prorrogação foi definida em resolução conjunta das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familair e de Fazenda.
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