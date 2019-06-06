Em feira agropecuária, Reinaldo Azambuja destaca desafios logísticos e responsabilidade sanitária

Durante a abertura da 50ª Expomara, em Maracaju (a 160 quilômetros de Campo Grande), o governador Reinaldo Azambuja destacou na noite de quarta-feira (5.6) os resultados do agronegócio, o crescimento da área plantada, os investimentos em infraestrutura para escoar a produção e a necessidade de garantir a sanidade sanitária para Mato Grosso do Sul alcançar o status de área livre de aftosa sem vacinação.

Números da Aprosoja divulgados pelo governador mostram que, de 2018 a 2019, a área plantada no Estado aumentou em 340 mil hectares. Mato Grosso do Sul tem a expectativa de, em 10 anos, dobrar a área plantada de soja, que hoje é de 3 milhões de hectares.

Em relação à logística, Reinaldo Azambuja disse que as rotas bioceânicas rodoviárias e ferroviárias são um sonho que vão se tornar realidade, reduzindo o custo e a distância do transporte da produção ao mercado asiático.

“Ontem {terça-feira, dia 4], eu fui de manhã a Bolívia, a Santa Cruz de la Sierra, assinar um termo de compromisso para a compra de gás natural com o presidente Evo Morales e eles estão muito animados com a Transamericana, que é essa revitalização da malha oeste, da rede ferroviária, que com certeza vai se concretizar, e que adentra a Bolívia, ao Chile, ao Peru, interligando o Atlântico e o Pacífico. Isso é um sonho. Sonhado por muitos, há muitos anos, e que eu não tenho dúvida: vai se tornar realidade”, afirmou o governador.

Ele também falou da expectativa de um aumento muito importante nas exportações por meio dos novos terminais portuários, que estão em construção em Porto Murtinho. “Mato Grosso do Sul não exportava praticamente nada pelo rio Paraguai. Hoje já exportamos, no ano passado, 600 mil toneladas, e nós devemos ampliar com os novos terminais para 6 milhões de toneladas, saindo pelo rio Paraguai. Isso vai aumentar muito a competitividade do nosso Estado, melhora a competitividade, preço e valor aos nossos produtos, que é o grande desafio”.

A Expomara – Exposição Agropecuária de Maracaju acontece até 11 de junho, no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza. Realizada pelo Sindicato Rural de Maracaju, a exposição deste ano conta com shows, rodeio, leilões, cinema infantil, exposição, julgamento de gado e palestras, uma delas com o jornalista Willian Waack, contratado como âncora da CNN Brasil.

O evento tem apoio do Governo do Estado e integra as comemorações de 95 anos do Município, que faz aniversário em 11 de junho. Também prestigiaram a abertura da Expomara o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; secretário-adjunto de Educação, Edio Antonio Resende de Castro; presidente da Federação de Agricultura e Pecuária (Famasul), Maurício Saito; primeira-dama, Fátima Azambuja, e o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Christiano Binz, entre outros.