Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:31

Buscar

Últimas notícias
X

Agronegócios

Em Sidrolândia, produtor utiliza a fertirrigação visando sustentabilidade

Com iniciativa, produção de leite ficou mais barata e lucrativa

Thailla Torres

Publicado em 08/06/2019 às 10:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Visando a sustentabilidade e economia de água, o produtor de leite Altair Ferreira, passou a utilizar o sistema de fertirrigação no manejo de pastagem, diminuindo o custo de produção e aumentando os lucros ao vender o litro do leite, em Sidrolândia.

O sistema funciona da seguinte forma: dois tanques ao lado do barracão de ordenha acondicionam a água com dejetos das vacas. Com uma bomba, o produtor transfere essa água para o pasto que é irrigado e adubado. “Eu já conhecia o sistema quando o técnico do Senar/MS sugeriu que eu implantasse. Fomos em outra propriedade atendida e que já tem a fertirrigação. A partir daí comecei a utilizar aqui e está dando muito certo”, lembra Ferreira.

O produtor detalha: “Com isso, o pasto desenvolve muito mais rápido e nunca falta comida para as vacas. A nutrição faz a diferença na produção de leite. Atualmente, tenho 10 vacas e produzo quase 100 litros por dia com esse sistema, além de economizar água e ajudar o meio ambiente”.

Toda água utilizada para a lavagem do barracão e das ordenhas é reutilizada, além da água da chuva que também é direcionada para os tanques.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo