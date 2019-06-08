Em Sidrolândia, produtor utiliza a fertirrigação visando sustentabilidade

Visando a sustentabilidade e economia de água, o produtor de leite Altair Ferreira, passou a utilizar o sistema de fertirrigação no manejo de pastagem, diminuindo o custo de produção e aumentando os lucros ao vender o litro do leite, em Sidrolândia.

O sistema funciona da seguinte forma: dois tanques ao lado do barracão de ordenha acondicionam a água com dejetos das vacas. Com uma bomba, o produtor transfere essa água para o pasto que é irrigado e adubado. “Eu já conhecia o sistema quando o técnico do Senar/MS sugeriu que eu implantasse. Fomos em outra propriedade atendida e que já tem a fertirrigação. A partir daí comecei a utilizar aqui e está dando muito certo”, lembra Ferreira.

O produtor detalha: “Com isso, o pasto desenvolve muito mais rápido e nunca falta comida para as vacas. A nutrição faz a diferença na produção de leite. Atualmente, tenho 10 vacas e produzo quase 100 litros por dia com esse sistema, além de economizar água e ajudar o meio ambiente”.

Toda água utilizada para a lavagem do barracão e das ordenhas é reutilizada, além da água da chuva que também é direcionada para os tanques.