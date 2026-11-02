Exportações de carne suína de Mato Grosso do Sul crescem 57,6% em 2026

Entrevista do Agrocast sobre exportação de carne suína no MS / Agrocast

A suinocultura de Mato Grosso do Sul registra crescimento nas exportações e amplia as oportunidades de mercado. De janeiro a maio de 2026, os embarques de carne suína in natura movimentaram US$ 22,5 milhões, com a exportação de 9,7 mil toneladas. Os números representam aumento de 57,6% na receita e de 60,7% no volume em relação ao mesmo período de 2025.

O cenário é tema de mais uma edição do AgroCastMS, apresentado por Osmar Bastos, que recebe Renato Spera, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas), e Lucas Ingold, diretor-executivo da entidade. A conversa aborda o momento da atividade, os desafios enfrentados pelos produtores e as perspectivas de crescimento do setor.

Entrevista do Agrocast sobre exportação de carne suína no MS

No ranking nacional de exportações de carne suína in natura, Mato Grosso do Sul respondeu por 1,6% da receita brasileira e ocupou a sexta posição entre os estados exportadores. Somente em maio, foram embarcadas aproximadamente 1,7 mil toneladas, com receita de US$ 3,9 milhões.

Os resultados reforçam o potencial da atividade no Estado e a importância de investimentos em produtividade, sanidade animal, tecnologia e gestão para manter a competitividade e ampliar a participação nos mercados compradores.

Asumas atua há mais de três décadas no setor

Fundada em 28 de maio de 1993, em Dourados, a Asumas surgiu da união de produtores interessados em fortalecer e organizar a suinocultura sul-mato-grossense. Após um período de interrupção das atividades, a associação foi reativada em 2004, com a participação de produtores, cooperativas e agroindústrias.

Desde então, a entidade atua na defesa dos interesses do setor, na articulação de políticas públicas e na busca por melhorias para os produtores. A associação também promove discussões sobre inovação, sustentabilidade e competitividade.

Durante o AgroCastMS, Renato Spera e Lucas Ingold destacam o papel da entidade no desenvolvimento da atividade e discutem caminhos para ampliar a produção e consolidar a presença da carne suína de Mato Grosso do Sul nos mercados nacional e internacional.

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