Acessibilidade

02 De Novembro De 2026 • 20:59

Buscar

Últimas notícias
X

INVESTIMENTO

Exportações de carne suína de Mato Grosso do Sul crescem 57,6% em 2026

AgroCastMS recebe representantes da Asumas para discutir os desafios da suinocultura e as oportunidades de expansão do setor no mercado nacional e internacional

Redação O Pantaneiro

Publicado em 02/11/2026 às 14:35

Atualizado em 02/11/2026 às 14:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Entrevista do Agrocast sobre exportação de carne suína no MS / Agrocast

A suinocultura de Mato Grosso do Sul registra crescimento nas exportações e amplia as oportunidades de mercado. De janeiro a maio de 2026, os embarques de carne suína in natura movimentaram US$ 22,5 milhões, com a exportação de 9,7 mil toneladas. Os números representam aumento de 57,6% na receita e de 60,7% no volume em relação ao mesmo período de 2025.

O cenário é tema de mais uma edição do AgroCastMS, apresentado por Osmar Bastos, que recebe Renato Spera, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas), e Lucas Ingold, diretor-executivo da entidade. A conversa aborda o momento da atividade, os desafios enfrentados pelos produtores e as perspectivas de crescimento do setor.

Entrevista do Agrocast sobre exportação de carne suína no MS

No ranking nacional de exportações de carne suína in natura, Mato Grosso do Sul respondeu por 1,6% da receita brasileira e ocupou a sexta posição entre os estados exportadores. Somente em maio, foram embarcadas aproximadamente 1,7 mil toneladas, com receita de US$ 3,9 milhões.

Os resultados reforçam o potencial da atividade no Estado e a importância de investimentos em produtividade, sanidade animal, tecnologia e gestão para manter a competitividade e ampliar a participação nos mercados compradores.

Asumas atua há mais de três décadas no setor

Fundada em 28 de maio de 1993, em Dourados, a Asumas surgiu da união de produtores interessados em fortalecer e organizar a suinocultura sul-mato-grossense. Após um período de interrupção das atividades, a associação foi reativada em 2004, com a participação de produtores, cooperativas e agroindústrias.

Desde então, a entidade atua na defesa dos interesses do setor, na articulação de políticas públicas e na busca por melhorias para os produtores. A associação também promove discussões sobre inovação, sustentabilidade e competitividade.

Durante o AgroCastMS, Renato Spera e Lucas Ingold destacam o papel da entidade no desenvolvimento da atividade e discutem caminhos para ampliar a produção e consolidar a presença da carne suína de Mato Grosso do Sul nos mercados nacional e internacional.

Siga o AgroCastMS no Instagram, Facebook, Spotify e Tiktok e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os conteúdos no setor do agronegócio.

Assista o episódio completo aqui

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

AgroCastMS

Jovens se preparam para o futuro do agronegócio em MS

AgroCastMS

Senar/MS oferece formação gratuita e abre portas para carreiras no agro

AgroCastMS

Educação profissional abre caminhos para o mercado de trabalho no campo

José Renato Bueno e Iuri Bueno, da Escola Padrão, falam sobre a trajetória da instituição e a importância da qualificação para atender às demandas do agronegócio

AgroCastMS

Conhecimento transforma a rotina e os resultados no campo

Publicidade

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

ÚLTIMAS

Prova do Enem começa neste domingo (08)

FIQUE ATENTO

Prova do Enem começa neste domingo (08)

Exames ocorrem nos dias 8 e 15 de novembro e mais de 5 milhões de inscritos devem estar atentos às orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Bombeiros combatem incêndio em pizzaria de Ladário

PERIGO

Bombeiros combatem incêndio em pizzaria de Ladário

Fogo atingiu um compartimento de aproximadamente seis metros quadrados. Ação rápida das equipes impediu que as chamas se espalhassem para outras áreas do estabelecimento. Não houve vítimas.

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo