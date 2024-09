Abertura oficial da Expo Sidrolândia tem presença da Famasul

Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) está presente com espaço institucional e palestras na 25ª Exposição Agropecuária de Sidrolândia, que teve sua abertura oficial realizada na última terça-feira (10). O evento, que segue até o dia 15 de setembro, tem como tema “Semeando o Desenvolvimento e Colhendo o Progresso”.

Com uma expectativa de público de 40 mil pessoas, a exposição conta com palestras, exposições, rodeio e shows nacionais, além de diversas atividades voltadas para o agronegócio. Todas as palestras promovidas pelo Senar/MS são gratuitas e não exigem inscrição prévia.

A programação do Senar/MS tem início nesta quarta-feira (11), com a Vitrine Agroindústria, que abordará temas como condições de acesso ao crédito, formalização de agroindústrias, visão internacional e preparação para exportação.

Na quinta-feira (12), a partir das 07h00, será a vez da Vitrine ATeG Leite, com uma programação especial voltada para as mulheres, destacando o protagonismo feminino no agronegócio. Paula Martins, Coordenadora da ATeG Bovinocultura de Leite, falará sobre a liderança das mulheres no setor, seguida por Natália Leite, Supervisora da ATeG Bovinocultura de Leite, que trará insights sobre a produtividade feminina e suas particularidades no campo.

“Sidrolândia é o município com o maior número de produtores atendidos na bovinocultura de leite, sendo 30% mulheres, além de termos um corpo técnico de maior predominância feminina. Nosso objetivo é destacar o protagonismo dessas mulheres no agronegócio, mostrando como equilibram suas atividades sem perder sua essência”, destaca Paula Martins.

Conforme explica Natália Leite, “o agronegócio está em expansão e isso requer cada vez mais pessoas capacitadas, ou seja, tem espaço para todos, a mulher se torna peça fundamental na roda do agronegócio e ocupa cada vez mais espaço. Na produção de leite que requer rotina, cuidados diários, olho atento porque um detalhe faz muita diferença e impacta na produção, a mulher se destaca, pois amplia para a produção de leite o que ela já tem de habilidade natural, o cuidar, o organizar, o gerir”, pontua.

Na sexta-feira (13), das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, haverá balcão tira-dúvidas sobre as exigências da legislação para depósitos de agroquímicos e embalagens vazias. No mesmo dia, a partir das 07h30, acontece o 7º Encontro Técnico da Avicultura em Sidrolândia, com uma palestra sobre a Assistência Técnica e o Gerenciamento na Avicultura.

Abertura oficial

A Expo Sidrolândia foi oficialmente aberta na última terça-feira (10), em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades como o diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella, que elogiou a grandiosidade do evento e o trabalho realizado pelo Sindicato Rural de Sidrolândia.

“São vários eventos econômicos, comerciais, industriais e financeiros acontecendo juntos. É como um quebra-cabeça, e o sindicato rural conseguiu montar tudo perfeitamente, mesmo em um ano desafiador. Parabéns a todos pela competência e sucesso”, declarou.

O presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, Paulo Stefanello, também expressou seu orgulho pela trajetória do evento, destacando o crescimento da exposição ao longo dos anos. “A Expo Sidrolândia faz parte de um sonho que começou há bastante tempo. O evento cresceu graças à insistência do produtor rural em aumentar a produção e a produtividade, atraindo mais empresas e fortalecendo o comércio local. Hoje, temos uma exposição lotada, o que nos enche de orgulho”.

Entre as autoridades presentes na abertura, estiveram também o presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc, o presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, Adroaldo Hoffmann, o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Marco Antônio Marcondes, além dos ex-presidentes do Sindicato Rural de Sidrolândia, Ari Basso e Osório Straliotto. A cerimônia também contou com uma palestra realizada pelo Circuito Aprosoja/MS, na qual a deputada federal Silvia Waiãpi abordou o tema “Os povos indígenas no contexto atual”.