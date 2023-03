Ações de conscientização sobre gripe aviária são intensificadas

Divulgação

A Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) está intensificando as ações preventivas, em especial na região de fronteira com a Bolívia, no município de Corumbá, para evitar a introdução da gripe aviária (Influenza Aviária) no Estado.

Quatro equipes, formadas por órgãos estaduais e federais, estão atuando em pontos estratégicos, como o posto Esdras, fiscalizando o trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal e vegetais.

O foco da operação é a conscientização da população por meio de educação sanitária, distribuindo materiais informativos sobre a doença e fixação de materiais locais de fácil acesso.

Para aumentar a eficiência das fiscalizações, outras equipes fazem barreiras volantes por estradas do município e uma equipe fixa no Buraco das Piranhas, atuando junto com a Polícia Militar Ambiental. Essas ações são extremamente importantes, pois, embora o Brasil não tenha apresentado focos da doença, países vizinhos como Bolívia, Argentina e Uruguai já têm casos confirmados de gripe aviária.

"A prevenção é a chave para garantir a sanidade dos nossos rebanhos e a saúde pública em geral. Por isso, a Iagro tem atuado incansavelmente em parceria com outros órgãos para evitar a introdução da gripe aviária em nosso Estado", destaca o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold.

Ingold ainda reforça que é fundamental que a população esteja consciente da gravidade dessa doença e colabore, notificando imediatamente a Iagro, caso observe algum animal apresentando sintomas suspeitos. Segundo ele com a colaboração de todos, é possível agir rapidamente e minimizar os impactos dessa doença em Mato Grosso do Sul.

Outra ação importante é evitar o trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal e vegetais, oriundos do país vizinho, que possui focos confirmados da doença. A ação evita que esses produtos funcionem como carreadores do vírus para dentro do Estado.

Atenção: Caso avistar aves silvestres caídas ou mortas, não mexa e informe a Iagro mais próxima, acessando a lista de telefones das unidades locais de cada município ou pelo 0800 0679 120.