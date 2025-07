Agricultores da Coopan em Aquidauana aptos a ter benefícios do governo

Entrega do CAf para a Coopan, feita na Pantanal Tech, associados da entidade na Economia Criativa / (Foto Divulgação/Agraer)

Na quinta-feira (26), na abertura da Pantanal Tech, realizada pelo Governo e UEMS no período de 26 a 29 de junho, 22 produtores rurais foram surpreendidos com a entrega da tão aguardada CAF Jurídica-documento que oficializa a identidade da cooperativa no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar.

Os agricultores associados a Coopan-Cooperativa de Empreendedores da Economia Criativa de Mato Grosso do Sul, muitos dos quais do município de Aquidauana, estão aptos a ter os benefícios das políticas públicas dos governos municipal, estadual e federal.

Entre os associados da Coopan estão agricultores de 22 municípios, como Dourados, Campo Grande, Jaraguari, Terenos, Sidrolândia, Aquidauana, Jardim, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste, Bonito, Ponta Porã, Mundo Novo, Itaquiraí, entre outras.

Exposição de pequenos produtores rurais da Economia Criativa na Pantanal Tech 2025 (Foto Divulgação/Agraer)



O CAF significa Cadastro Nacional de Agricultura Familiar é um registro que identifica e qualifica agricultores familiares, empreendimentos familiares rurais e suas formas associativas, permitindo acesso a polítyicas públicas voltadas ´para o setor. O CAF substitui a antiga DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf-Programa Nacional de Agricultura Familiar).



O CAF, tanto para o agricultor quanto para a cooperativa, é um divisor de águas. O diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman, lembra que o documento é exigido para acessar linhas de crédito do Pronaf, comercializar produtos da agricultura familiar em programas como o PNAE (merenda escolar) e o PAA (aquisição de alimentos para instituições sociais), além de garantir prioridade em políticas públicas voltadas ao campo.



Para o diretor-executivo da Agraer, Marcos Roberto Carvalho, destacou a dimensão dos avanços conquistados. “Quando assumimos a gestão, o número de CAFs emitidas era de 3.872. Hoje, ultrapassamos 27 mil. Em um primeiro momento isso pode parecer apenas número ‘frios’, mas, na verdade, são 27 mil famílias que agora têm a chance real de acessar programas do Governo Riedel, do Governo Lula e também de suas prefeituras”.

Economia Criativa possui pequenos produtores rurais de Aquidauana, ligação ao programa Prospera MS (Foto Divulgação/Agraer)



Dazú – José Alceu e a esposa, Zuleide Rodrigues, são os produtores por trás da marca “Queijo da Dazú”, responsável pela produção de queijos diferenciados como o queijo com as bordas em tom de azul, e o queijo verde, este último que contém em sua composição a erva-mate.



Tamanha diferenciação da marca trouxe aos produtores o selo de produção de baixo carbono. “Somos o primeiro do Brasil a receber esse selo. Todo um trabalho que contamos com a UEMS, com um ano de pesquisa para comprovar a compensação ambiental. Tudo que extraímos da natureza, devolvemos. Se produzimos gás carbônico, compensamos em oxigênio com pasto, árvores e manejo consciente”, explica o produtor.



A Dazú é também um destino de turismo rural, onde o visitante pode conhecer o processo de produção e degustar o queijo feito com leite de vacas alimentadas com capim e erva-mate, o que garante um sabor diferenciado e reduz a pegada de carbono da produção.



A entrega do CAF Jurídica para a Coopan sela não apenas um compromisso institucional com os agricultores familiares, mas também representa uma nova etapa para quem planta sonhos e colhe possibilidades no solo fértil de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Agraer