Agropecuária cresce no 2º trimestre e reforça protagonismo do setor na economia

João Carlos Castro/Sistema Famasul

O desempenho expressivo contribuiu para a elevação de 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em relação ao ano passado, reforçando o papel do setor como motor da economia do país.

A agropecuária brasileira registrou crescimento de 10,1% no segundo trimestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e repercutidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Conforme o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, os números confirmam a força do agro brasileiro. “Trata-se de um setor que investe, cresce e confia no produtor rural. Seguiremos trabalhando para gerar cada vez mais resultados e abrir novas oportunidades”, destacou.

O bom desempenho é explicado, principalmente, pelos resultados de culturas de peso na lavoura. Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de agosto, do IBGE, milho, soja, arroz, algodão e café foram os grandes responsáveis pela expansão. Só o milho apresentou alta de 19,9%, seguido pela soja (14,2%), arroz (17,7%), algodão (7,1%) e café (0,8%).

O relatório ainda aponta que, no acumulado dos quatro trimestres encerrados em junho de 2025, o PIB cresceu 3,2% em comparação ao mesmo período de 2023/2024. Esse resultado foi impulsionado por um avanço de 3,0% no Valor Adicionado a preços básicos e de 4,2% nos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. Entre os setores, a agropecuária se destacou com 5,8% de crescimento, à frente da indústria (2,4%) e dos serviços (2,9%).

Os números confirmam que o agronegócio segue em evolução contínua, ampliando produtividade, rentabilidade e consolidando sua posição de destaque na economia brasileira.

