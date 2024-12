APP da Agraer moderniza e atualiza vistorias em propriedades de MS

Agraer

A Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) celebra seis meses de operação do aplicativo Saber – Sistema de Acompanhamento de Bens da Agraer - ferramenta digital que vem transformando o trabalho dos técnicos de campo de Assistência Técnica e Extensão Rural pública. Lançado em agosto deste ano, o aplicativo permite o registro e atualização de informações diretamente nas vistorias realizadas em prefeituras, associações de agricultores e outros parceiros da instituição.

O aplicativo é fruto de uma colaboração entre a Gerência de Contratos e Convênios com o setor de Cartografia e Geoprocessamento. Ele tem objetivo de padronizar, simplificar e modernizar o acompanhamento dos bens cedidos. Outro grande ponto inovador do aplicativo é que ele permite a localização georreferenciada, ou seja, com as coordenadas do ponto exato onde o bem se encontra.

A engenheira cartógrafa da Agraer, Cynthia Roberti, explica que o aplicativo é a primeira etapa de um projeto maior. “Este é apenas o começo. Estamos desenvolvendo um conjunto de sistemas que, no futuro, permitirá que a presidência e a diretoria executiva da Agraer tenham uma visão completa do patrimônio da instituição, facilitando a tomada de decisão e garantindo mais eficiência na destinação de recursos, como emendas parlamentares, por exemplo”, destacou.

Segundo Cynthia, o aplicativo já demonstra resultados expressivos. “Em seis meses, foram elaborados mais de 300 laudos digitais, superando a média anual de vistorias realizadas no método analógico. Além da agilidade no processo, o sistema elimina etapas como digitalização de documentos e envio por correspondência, trazendo economia de tempo e recursos”.

O Saber também é uma ferramenta que opera sem uso de internet (offline) ampliando a acessibilidade nas áreas rurais. Para Yvie Cesco, chefe do setor de Gestão de Processos e Bens Recebidos da Agraer, a inovação trouxe avanços significativos.

“Esse sistema é simples, funcional e facilita a vida do técnico de campo. Com ele, conseguimos realizar mais vistorias em menos tempo, eliminando tarefas como baixar fotos ou montar relatórios no escritório. Tudo é feito no aplicativo, desde o registro até o envio do laudo digital para o servidor da instituição”, afirma.

Yvie destacou ainda que o aplicativo começou como um projeto-piloto em Ponta Porã, em maio deste ano, e agora já alcança as oito regionais da Agraer em MS. “Estamos na fase de finalizar logins e treinar mais técnicos, mas os resultados são promissores. A tecnologia veio para ajudar não apenas os técnicos, mas também para oferecer mais transparência e uma melhor gestão dos bens da Agraer”, acrescentou.