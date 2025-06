Aquidauanense reeleito como diretor-tesoureiro da Famasul

Maurício Saito, vice-presidente; Marcelo Betoni, presidente; Frederico Stella, diretor-tesoureiro; e Fábio Caminha, diretor-secretário / (Foto Famasul)

O pecuarista aquidauanense Frederico Borges Stella está entre os diretores reeleitos para comandar a Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul (Famasul), por mais quatro anos (2025-2029). Ele continua diretor-tesoureiro da entidade classista.

O presidente reeleito, Marcelo Betoni, também possui propriedade do agronegócio na região sudoeste do Estado, no município de Bonito. Ele é produtor rural desde 1989, foi um dos fundadores do MNP Jovem (Movimento Nacional dos Produtores), em 1994 e 1995; e diretor-secretário da Acrivan (Associação dos Criadores do Vale do Aquidaban e Nabileque) entre 2008 e 2010.

De 2011 a 2016, exerceu o cargo de diretor-presidente no Sindicato Rural de Bonito, sendo vice-presidente entre 2017 e 2019, e delegado e representante efetivo como o 1º secretário até 2021.

Na Diretoria-Executiva estão, também, Maurício Saito, de Itaporã, como vice-presidente; e Fábio Caminha, de Maracaju, como diretor-Secretário. A eleição foi realizada no último sábado (14), com votação unânime dos 69 sindicatos rurais filiados a Famasul, entre os 79 municípios do Estado.

*Com informações da Famasul