Brasil escoou 1,6 milhão de toneladas de carne bovina este ano

Brasil escoou 1.6 milhão de toneladas de carne bovina in natura / Divulgação

De janeiro a outubro de 2023, o Brasil já escoou mais de 1,6 milhão de toneladas de carne bovina in natura, apenas 5% a menos que o mesmo período de 2022, quando as vendas externas foram recordes. Os dados são da Secex (Secretaria de Comércio Exterior).

Segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), isso evidencia que, a medida que 2023 avança para o fim, o setor pecuário nacional vai se consolidando, por mais um ano, como um dos mais importantes fornecedores de carne bovina do mundo.

Em outubro, as vendas externas de proteína bovina in natura somaram 186 mil toneladas, o segundo melhor resultado para o mês, de acordo com dados da Secex, atrás apenas do recorde registrado no ano passado.

