Chef Paulo Machado leva sabores e identidade do Pantanal ao AgroCastMS

Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS uma conversa especial com o chef Paulo Machado, referência na valorização da gastronomia pantaneira e da cultura sul-mato-grossense. Reconhecido nacionalmente pelo trabalho que une culinária, tradição e identidade regional, o chef compartilha experiências e histórias que mostram como a gastronomia também faz parte da força do agro.

Durante o episódio, Paulo Machado destaca a riqueza dos ingredientes produzidos em Mato Grosso do Sul e a importância de valorizar os sabores locais, conectando o campo à culinária contemporânea. A conversa aborda ainda o potencial do turismo gastronômico, a influência do Pantanal na cozinha regional e o papel dos produtores rurais na construção dessa identidade cultural.

O chef também fala sobre sustentabilidade, aproveitamento de produtos regionais e a crescente valorização da culinária brasileira nos grandes centros e no exterior. Para ele, a gastronomia é uma ferramenta de divulgação da cultura e das tradições do Estado.

Ao longo da conversa, Osmar Bastos conduz um debate que integra técnica e gestão, mostrando como eventos como o Confinar contribuem para a evolução do setor e para a troca de conhecimento entre os produtores.

Assista o episódio completo aqui:

(https://youtu.be/QCb1oUy5vzk)

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