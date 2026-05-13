Chef Paulo Machado leva sabores e identidade do Pantanal ao AgroCastMS

Gastronomia regional ganha destaque em conversa sobre cultura, turismo e valorização da produção local
Divulgação
Nesta edição do AgroCastMS uma conversa especial com o chef Paulo Machado, referência na valorização da gastronomia pantaneira e da cultura sul-mato-grossense. Reconhecido nacionalmente pelo trabalho que une culinária, tradição e identidade regional, o chef compartilha experiências e histórias que mostram como a gastronomia também faz parte da força do agro.
Durante o episódio, Paulo Machado destaca a riqueza dos ingredientes produzidos em Mato Grosso do Sul e a importância de valorizar os sabores locais, conectando o campo à culinária contemporânea. A conversa aborda ainda o potencial do turismo gastronômico, a influência do Pantanal na cozinha regional e o papel dos produtores rurais na construção dessa identidade cultural.
O chef também fala sobre sustentabilidade, aproveitamento de produtos regionais e a crescente valorização da culinária brasileira nos grandes centros e no exterior. Para ele, a gastronomia é uma ferramenta de divulgação da cultura e das tradições do Estado.
Ao longo da conversa, Osmar Bastos conduz um debate que integra técnica e gestão, mostrando como eventos como o Confinar contribuem para a evolução do setor e para a troca de conhecimento entre os produtores.
Assista o episódio completo aqui:
(https://youtu.be/QCb1oUy5vzk)
Siga o AgroCastMS no Instagram, Facebook, Spotify e Tiktok e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os conteúdos no setor do agronegócio.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
AGRO
Associação amplia ações e reforça protagonismo da raça no Estado
Desenvolvimento
Unidade itinerante oferece orientação sobre regularização, gestão e formalização, com serviço gratuito e aberto ao público
Homenagem
Aos 42 anos, mecânico industrial relembra com carinho os encontros com Oliria de Paula Berto, a Babalu, e conta como as lembranças da terra natal ainda confortam seu coração
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS