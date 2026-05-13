Acessibilidade

13 de Maio de 2026 • 17:55

Buscar

Últimas notícias
X
Confinar

Chef Paulo Machado leva sabores e identidade do Pantanal ao AgroCastMS

Gastronomia regional ganha destaque em conversa sobre cultura, turismo e valorização da produção local

Da redação

Publicado em 13/05/2026 às 11:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS uma conversa especial com o chef Paulo Machado, referência na valorização da gastronomia pantaneira e da cultura sul-mato-grossense. Reconhecido nacionalmente pelo trabalho que une culinária, tradição e identidade regional, o chef compartilha experiências e histórias que mostram como a gastronomia também faz parte da força do agro.

Durante o episódio, Paulo Machado destaca a riqueza dos ingredientes produzidos em Mato Grosso do Sul e a importância de valorizar os sabores locais, conectando o campo à culinária contemporânea. A conversa aborda ainda o potencial do turismo gastronômico, a influência do Pantanal na cozinha regional e o papel dos produtores rurais na construção dessa identidade cultural.

O chef também fala sobre sustentabilidade, aproveitamento de produtos regionais e a crescente valorização da culinária brasileira nos grandes centros e no exterior. Para ele, a gastronomia é uma ferramenta de divulgação da cultura e das tradições do Estado.

Ao longo da conversa, Osmar Bastos conduz um debate que integra técnica e gestão, mostrando como eventos como o Confinar contribuem para a evolução do setor e para a troca de conhecimento entre os produtores.

Assista o episódio completo aqui:
(https://youtu.be/QCb1oUy5vzk)

Siga o AgroCastMS no Instagram, Facebook, Spotify e Tiktok e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os conteúdos no setor do agronegócio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

AGRONEGÓCIO

Confinar reúne especialistas e reforça avanço da pecuária intensiva em MS

CONFINAR

Confinar reúne especialistas e reforça avanço da pecuária intensiva em MS

AGRO

Nelore MS fortalece genética e projeta novo ciclo de crescimento na pecuária

Associação amplia ações e reforça protagonismo da raça no Estado

O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

Publicidade

GALERIA DE FOTO

2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

ÚLTIMAS

Desenvolvimento

Sebrae Móvel chega a Anastácio com atendimento para MEIs e pequenos empreendedores

Unidade itinerante oferece orientação sobre regularização, gestão e formalização, com serviço gratuito e aberto ao público

Homenagem

"Babalu fez parte da minha infância": a despedida emocionada de um filho de Aquidauana

Aos 42 anos, mecânico industrial relembra com carinho os encontros com Oliria de Paula Berto, a Babalu, e conta como as lembranças da terra natal ainda confortam seu coração

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo