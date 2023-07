Coamo inaugura entreposto para armazenar grãos em Rio Brilhante

Unidade é a 19ª unidade da cooperativa no Estado / Fotos: Afrânio Pissini/Semadesc

Outro grande empreendimento para a economia sul-mato-grossense foi inaugurado nesta semana, em Rio Brilhante: é o novo entreposto da Coamo em Mato Grosso do Sul, que vai atender a ampliação da atuação da cooperativa no Estado, em ação fomentada pelo Governo e que reforça a diretriz de criar um ambiente propício para receber investimentos, gerando emprego e renda.

O Governo de Mato Grosso do Sul esteve presente no evento, representado pelo secretário-adjunto da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia), Valter Carneiro Júnior. É essa a pasta responsável por criar ações e coordenar as atividades do Procoop (Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo).

"Esta região tem um grande potencial e a vida dos seus agricultores muda muito a partir deste dia. O potencial da cidade ao lado da Coamo e do setor produtivo é uma referência na qualidade de vida, no cooperativismo e do agronegócio. Isso só é possível por conta da atuação da Semadesc, por meio do Procoop", afirmou Walter Carneiro.

Esta é a 19ª unidade da cooperativa no Estado, desde a chegada da Coamo em 2004, na região de Amambai. O novo entreposto da Coamo em Rio Brilhante conta com quatro silos com capacidade para 170 mil sacas, cada, totalizando mais de 40 mil toneladas de produtos armazenados, com três moegas, dois tombadores bitrem e armazém de insumos com 4 mil m².

Além disso, há ali um escritório administrativo/operacional com pré-classificação. Nesta safra 2022/2023 a Coamo recebeu volume superior a 1,3 milhão de sacas de soja dos produtores da região de Rio Brilhante - que fica no sul do Estado, vizinho a Dourados e Maracaju.

O prefeito do município, Lucas Centenário Foroni, lembrou que Rio Brilhante é um município que vive e tem no agronegócio uma grande força. "Conheço a Coamo, seus princípios e filosofia de trabalho há muitos anos e tenho certeza de que a nossa cidade, setor agrícola e cooperados ganham muito com sua chegada", destaca o jovem chefe do Executivo local.

Já para o presidente-executivo da Coamo, Airton Galinari, a grande entrega da produção de soja já nesta safra 2022/2023 demonstrou a pujança da agricultura de Rio Brilhante.

"Agradecemos aos cooperados, aos governos municipal e estadual, que nos acolheram muito bem e entenderam os propósitos da Coamo em prol dos seus cooperados. Estamos iniciando uma história que será longa e com bons resultados", discursou, completando. "Diretoria, cooperados, funcionários e comunidade estão do mesmo lado e com valores bem definidos como honestidade de princípios, responsabilidade e segurança", conclui.