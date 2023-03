Com apoio do Governo de MS, evento foca em inovações em sustentabilidade na agropecuária

Arquivo

Um Mato Grosso do Sul de sustentabilidade e agropecuária 4.0 com programas voltados para o futuro, como o MS Carbono Neutro, o Precoce MS e o Prosolo e a eficiência dos trabalhos de sanidade animal em busca da área livre de febre aftosa.

Esses e outros cases de sucesso serão levados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), na sua participação na Dinapec - Dinâmica Agropecuária, que começa hoje (22) na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande.

A feira tecnológica bianual tem por objetivo transferir as principais tecnologias geradas pela Embrapa e parceiros, permitindo ao visitante o contato direto com pesquisadores e técnicos. O evento pretende promover a troca de conhecimentos e saberes que servem para produtores rurais e técnicos promoverem inovações e melhorias no sistema produtivo.

A Semadesc terá um estande apresentando todas suas ações vinculadas como a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Iagro, Imasul, Corpo de Bombeiros Militar e parceiros em programas de carne como a ABPO e Associação de Novilho Precoce.

Além disso, a equipe técnica da Semadesc vai realizar palestras e debates com a classe produtora, pesquisadores e estudantes.

A primeira palestra de abertura do evento - às 8h30 - será do secretário da Semadesc Jaime Verruck, sobre o MS Carbono Neutro.

"Vamos falar sobre os avanços do Estado em busca da obtenção do certificado de Estado Carbono Neutro até 2030. Esta é uma prioridade do governador Eduardo Riedel e que estamos nos esforçando para obter os resultados desejados, principalmente por meio de programas e incentivos a uma pecuária cada vez mais sustentável", enfatizou Verruck.

A tarde - às 13h30 - será a vez do presidente da Iagro Daniel Ingold abordar o tema "Status Sanitário livre de aftosa sem vacinação - uma conquista do MS", no espaço Ademir Hugo Zimmer durante o painel "A carne nossa de cada dia".

Na terça-feira (23), às 8h, no painel "Um olho no gado e outro no pasto", o coordenador de Agricultura da Semadesc Fernando Nascimento vai falar sobre o programa "Prosolo - Conservar para produzir".

Já às 13h30 a palestra será ministrada pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Rogério Beretta, que vai abordar o "Precoce-MS - resultados e vantagens" no painel "Precocidade e produtividade na pecuária de corte".

Os profissionais da assistência técnica e extensão rural, por sua vez, podem se atualizar e conhecer as mais recentes tecnologias geradas pela pesquisa, aprimorando o serviço fornecido aos produtores.

A equipe da Agraer, por exemplo, vai levar orientações sobre alternativas de conservação de forragem além de conferir os resultados práticos de uma intervenção realizada por extensionistas em uma média propriedade.

Já os pesquisadores têm a oportunidade de estreitar o relacionamento com os usuários de tecnologias, gerando o intercâmbio de ideias e informações para o aperfeiçoamento dos estudos científicos.

A 15ª edição da Dinapec acontece nos dias 22 e 23 de março de 2023, e no dia 24 de março, a Dinapec Jovem.