Conab confirma estimativa de safra recorde

Wenderson Araújo

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê uma safra recorde de grãos para a temporada 2024/25, com produção estimada em 330,3 milhões de toneladas. A projeção foi divulgada nesta quinta-feira (10), no 7º Levantamento da Safra de Grãos, e reflete o aumento da área plantada e as condições climáticas favoráveis nas principais regiões produtoras.

O volume representa um crescimento de 10,9% em relação à safra anterior, ou 32,6 milhões de toneladas a mais que o ciclo 2023/24. A área cultivada deve alcançar 81,7 milhões de hectares, com incremento de 1,7 milhão de hectares.

Segundo a Conab, o bom desempenho das lavouras na primeira safra já confirma a tendência de alta, e a expectativa é de que a produtividade média cresça 8,6%, chegando a 4.045 quilos por hectare, especialmente com o avanço da segunda safra.

Soja lidera produção

A soja continua sendo o carro-chefe da produção nacional. A expectativa é de um volume recorde de 167,9 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 20,1 milhões de toneladas em relação à safra passada. O Centro-Oeste deve liderar novamente, com destaque para Mato Grosso, onde 99,5% da área semeada já foi colhida, com produtividade média de 3.897 quilos por hectare — a maior já registrada no estado. Em Goiás, a produtividade chega a 4.122 quilos por hectare.

Milho e algodão também registram alta

Com o avanço da colheita da soja, o plantio do milho segunda safra está quase finalizado. A produção total do cereal, somando os três ciclos, deve alcançar 124,7 milhões de toneladas — crescimento de 9 milhões de toneladas em comparação ao ciclo anterior.

O algodão também deve atingir produção recorde. A área plantada chegou a 2,1 milhões de hectares, um aumento de 6,9% sobre a safra passada. A colheita da pluma é estimada em 3,9 milhões de toneladas, crescimento de 5,1% em relação ao ciclo 2023/24.

Arroz e feijão mantêm bom ritmo

A colheita do arroz segue acelerada, com mais de 60% da área já colhida. O clima continua favorável ao desenvolvimento da cultura, segundo a Conab.

Já o feijão deve alcançar uma produção total de 3,3 milhões de toneladas, considerando as três safras. O crescimento de 2,1% é impulsionado pelo aumento na produtividade média, que passou de 1.135 para 1.157 quilos por hectare. A área plantada permanece estável, com 2,86 milhões de hectares.

Mercado interno e exportações

Com o aumento na produção de milho, a Conab também revisou para cima as estimativas de consumo: 87 milhões de toneladas devem ser destinadas ao mercado interno e 34 milhões exportadas. Mesmo com a maior demanda, o estoque final do cereal pode chegar a 7,4 milhões de toneladas.

Situação semelhante é observada no mercado de algodão, com aumento na produção refletindo diretamente no crescimento do consumo e dos estoques de passagem da fibra.