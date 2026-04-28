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CONFINAR

Confinar reúne especialistas e reforça avanço da pecuária intensiva em MS

Confinamento ganha força e impulsiona nova fase da pecuária em MS

Da redação

Publicado em 28/04/2026 às 09:01

Atualizado em 28/04/2026 às 09:07

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Osmar Bastos conduz um debate que integra técnica e gestão, mostrando como eventos como o Confinar contribuem para a evolução do setor / Divulgação

Nesta edição do podcast os principais destaques do Confinar, evento que se consolidou como um dos mais importantes encontros técnicos da pecuária de corte em Mato Grosso do Sul, reunindo produtores, especialistas e empresas ligadas ao setor.

Com foco na pecuária intensiva, o Confinar abre espaço para discussões sobre nutrição, manejo, eficiência produtiva, mercado e inovação, apontando caminhos para aumentar a rentabilidade das propriedades e atender às exigências de um mercado cada vez mais competitivo.

Para falar sobre o tema, o podcast recebe o médico-veterinário Rodrigo Spengler, que destaca os avanços técnicos do confinamento, o uso de tecnologia na terminação de bovinos e a importância do planejamento nutricional para alcançar melhores resultados. Segundo ele, o confinamento é hoje uma ferramenta estratégica dentro da pecuária moderna.

Também participa o gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, Diogo Pelissaro, que aborda o papel do crédito e das instituições financeiras no apoio aos produtores. Ele ressalta que o acesso a financiamento estruturado é essencial para viabilizar investimentos em infraestrutura, aquisição de insumos e modernização das operações.

Ao longo da conversa, Osmar Bastos conduz um debate que integra técnica e gestão, mostrando como eventos como o Confinar contribuem para a evolução do setor e para a troca de conhecimento entre os produtores.

Assista o episódio completo aqui:
(https://youtu.be/_lDE1qyugpw)

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