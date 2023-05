Crea-MS marca presença no ShowTec 2023

Divulgação

Consolidado como a maior feira do agronegócio de Mato Grosso do Sul, o ShowTec 2023 foi realizado pela Fundação MS, em Maracaju.

Nesta edição, o evento apresentou mais de 500 tecnologias voltadas à agricultura, além de 60 variedades de soja e 100 híbridos de milho.

O Crea-MS e a Caixa de Assistência dos Profissionais (Mútua-MS) participam do evento com um espaço especialmente montado para recepcionar profissionais, autoridades, estudantes e produtores. O espaço também está sendo ocupado pela Associação Nacional de Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) e pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV).

A abertura da feira, na manhã desta terça-feira, 23, contou com a presença de autoridades e representantes do setor. Presente ao evento, a presidente do Crea-MS, eng. agrim. Vânia Mello, ressaltou a importância da atuação do Conselho enquanto instituição que combate o exercício ilegal das profissões. “O desenvolvimento de pesquisas e a aplicação de novas tecnologias que geram ainda maior produtividade, rentabilidade e proteção ambiental conta com profissionais da engenharia, agronomia e geociências”, reforça a presidente.

Em 2022, a feira recebeu mais de 20 mil pessoas e os negócios realizados superaram R$ 400 milhões, a maior quantia financeira já movimentada em comparação com as edições anteriores. A programação técnica desta edição terá mais de 20 palestras e debates.

Ainda de acordo com a presidente do Crea-MS, “por reunir esses profissionais, é nosso papel apoiar o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias, principalmente pela vocação e consolidação de Mato Grosso do Sul no agronegócio brasileiro”.

A Mútua-MS esteve representada pelo diretor-geral, eng. Civ. Valter Almeida.