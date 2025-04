De Aquidauana, Frederico Stella recebe Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio

Empresário foi indicado pelo veredor Ronilço Guerreiro / Divulgação

O empresário aquidauanense Frederico Borges Stella foi homenageado com a “Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio” durante sessão solene realizada na tarde de quinta-feira, 10, no estande da Câmara Municipal de Campo Grande na Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A honraria, concedida a cerca de 30 personalidades ligadas ao setor agropecuário, reconhece o trabalho de quem tem contribuído para o crescimento e fortalecimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul. A indicação de Frederico foi feita pelo vereador Ronilço Guerreiro.

"Foram 30 pessoas, mais ou menos, que foram homenageadas, pessoas relacionadas ao agronegócio do estado, e eu fui indicado pelo vereador Ronilson Guerreiro. São pessoas que fizeram alguma algo positivo, somatório para o agro no Estado do Mato Grosso do Sul, de alguma forma. Um agro pujante, um agro que vem se destacando nacional e internacionalmente, com crescimento expressivo, que vem tanto a nível empresarial como governamentalmente".

Engenheiro agrônomo formado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), Frederico Stella é produtor rural desde 1996, atuando no setor pecuário em Aquidauana. Também tem passagens pela docência, tendo lecionado na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em 2000.

Ao longo de sua trajetória, assumiu diferentes cargos de liderança no setor. Foi presidente da Associação dos Produtores da Margem Esquerda do Rio Aquidauana (Apamera), assumiu a diretoria do Sindicato Rural de Aquidauana em 2008 e foi presidente da entidade entre 2016 e 2019. Também atuou como diretor-secretário da Famasul no triênio 2018/2020 e é membro do Conselho Curador da FUNAR (Fundação Educacional para Desenvolvimento Rural).

Stella participou ainda do programa Líder MS, iniciativa da Famasul em parceria com o Senar/MS para formação de novas lideranças no campo, integrando a terceira turma entre 2017 e 2019. Atualmente, é diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, cargo que ocupa desde 2021 e exerce até 2025.

