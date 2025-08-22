Distrito Palmeiras é representado durante a RuralTur MS 2025

Divulgação assessoria

Na última quinta-feira (21), os empreendedores Eliane Dias, Alessandra Paes, Zezinho e Lucilene representaram o Distrito Palmeiras na Caravana RuralTur do SEBRAE, realizada em Campo Grande durante a RuralTur MS 2025.

A ação, promovida pelo SEBRAE Mato Grosso do Sul, pretende fortalecer o turismo rural no estado, valorizando tradições culturais, gastronomia típica e as riquezas naturais das regiões.

O evento vai até hoje, 22 de agosto, na Feira Central de Campo Grande, reunindo expositores de diversos municípios. A programação contou com oficinas, experiências turísticas, degustações e a apresentação de produtos e serviços voltados ao setor.

A participação dos representantes do Distrito Palmeiras evidenciou o potencial da comunidade como destino emergente no turismo rural sul-mato-grossense e ressaltou o papel dos pequenos empreendedores na promoção do desenvolvimento sustentável e na valorização da cultura local.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!