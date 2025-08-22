Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 19:48

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Distrito Palmeiras é representado durante a RuralTur MS 2025

A programação contou com oficinas, experiências turísticas, degustações e a apresentação de produtos e serviços voltados ao setor.

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 16:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação assessoria

Na última quinta-feira (21), os empreendedores Eliane Dias, Alessandra Paes, Zezinho e Lucilene representaram o Distrito Palmeiras na Caravana RuralTur do SEBRAE, realizada em Campo Grande durante a RuralTur MS 2025.

A ação, promovida pelo SEBRAE Mato Grosso do Sul, pretende fortalecer o turismo rural no estado, valorizando tradições culturais, gastronomia típica e as riquezas naturais das regiões.

O evento vai até hoje, 22 de agosto, na Feira Central de Campo Grande, reunindo expositores de diversos municípios. A programação contou com oficinas, experiências turísticas, degustações e a apresentação de produtos e serviços voltados ao setor.

A participação dos representantes do Distrito Palmeiras evidenciou o potencial da comunidade como destino emergente no turismo rural sul-mato-grossense e ressaltou o papel dos pequenos empreendedores na promoção do desenvolvimento sustentável e na valorização da cultura local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

MS lança programa que permite venda estadual de produtos de origem animal

Agronegócio

MS amplia isenção de ICMS para mais seis produtos agrícolas

Estado

Estudo embasa plano para fortalecimento das cadeias pecuárias do Pantanal

Programa Povo das Águas leva atendimento a comunidades do Baixo Pantanal

Fundtur e Pantanal Tech reforçam turismo sustentável em Aquidauana

Senac apresenta plano de turismo para Aquidauana na Pantanal Tech

Pantanal Tech

Agricultores da Coopan em Aquidauana aptos a ter benefícios do governo

Publicidade

Pantanal Tech

Gratidão da UEMS marca com emoção o encerramento da Pantanal Tech 2025

ÚLTIMAS

Saúde

Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS

Medida foi recomendada ao Ministério da Saúde pelo impacto financeiro

Cidades

Feira Livre Jardim reúne cultura e música no sábado

Evento acontece na Praça do Encontro, com artesanato, gastronomia, agricultura familiar e show do Ministério de Louvor Sara Jardim

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo