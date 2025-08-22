Distrito Palmeiras é representado durante a RuralTur MS 2025

A programação contou com oficinas, experiências turísticas, degustações e a apresentação de produtos e serviços voltados ao setor.
Divulgação assessoria
Na última quinta-feira (21), os empreendedores Eliane Dias, Alessandra Paes, Zezinho e Lucilene representaram o Distrito Palmeiras na Caravana RuralTur do SEBRAE, realizada em Campo Grande durante a RuralTur MS 2025.
A ação, promovida pelo SEBRAE Mato Grosso do Sul, pretende fortalecer o turismo rural no estado, valorizando tradições culturais, gastronomia típica e as riquezas naturais das regiões.
O evento vai até hoje, 22 de agosto, na Feira Central de Campo Grande, reunindo expositores de diversos municípios. A programação contou com oficinas, experiências turísticas, degustações e a apresentação de produtos e serviços voltados ao setor.
A participação dos representantes do Distrito Palmeiras evidenciou o potencial da comunidade como destino emergente no turismo rural sul-mato-grossense e ressaltou o papel dos pequenos empreendedores na promoção do desenvolvimento sustentável e na valorização da cultura local.
