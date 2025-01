Divulgado resultado das propostas aprovadas no programa de extensão rural

Bruno Rezende, Governo de MS

Foi divulgado ontem (22) o resultado final das propostas aprovadas no Programa de Residência em Extensão Rural da Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul, Resex Rural MS. Com investimentos de R$ 5,4 milhões, a iniciativa pretende integrar recém-formados em ciências agrárias e afins aos ambientes de trabalho.

Treinamentos práticos e supervisionados são realizados no âmbito do programa, aproximando e fortalecendo a relação do universo acadêmico com a realidade da agricultura sul-mato-grossense, contribuindo para a formação de profissionais capazes de dar respostas às demandas colocadas pelos diferentes segmentos do setor produtivo agropecuário.

Confira o resultado final da chamada Resex aqui.

O Governo do Estado, por meio da Fundect, juntamente com a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais da Semadesc, selecionou 10 propostas para serem executadas no período de 2025/2026, com duração de 24 meses.

“O Resex é a ação mais inovadora do Brasil nos últimos anos para a extensão rural e agricultura familiar. Esse programa permitirá uma nova geração de profissionais preparados para as respostas da produção e diversificação da agricultura familiar para fins de ampliação da segurança alimentar para a sociedade. O investimento demonstra mais uma vez o quanto Mato Grosso do Sul tem uma agricultura forte e uma clara estratégia de aumento científico e tecnológico para o desenvolvimento rural”, destaca o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

Dos projetos aprovados, quatro são da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), três da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), dois da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e um da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Cada projeto selecionará quatro egressos dos cursos de ciências agrárias e áreas afins, que serão treinados por professores e profissionais da Agência de Extensão Rural de MS (Agraer).

Eles terão a oportunidade de atuar em temas estratégicos para o desenvolvimento tecnológico, financeiro e social dos pequenos agricultores como Carbono Neutro, Agrofloresta, Horticultura, Pecuária de Leite, Apicultura, Agricultura urbana e periurbana; Comercialização; Agroindústria e Cooperativismo e Associativismo. Ao final do programa, os participantes receberão o título de especialista.

“A agricultura familiar requer essa atenção do setor público e as universidades, nesse momento, poderão cumprir um papel importante de formar quadros para a extensão rural, para o perfil que a agricultura familiar exige. O programa de residência agrária vai estabelecer um novo protagonismo para a extensão rural em Mato Grosso do Sul, recuperando seu papel histórico de levar a tecnologia ao campo e fazer com que a produção dos nossos agricultores familiares possa ter o mesmo tratamento que o segmento mais desenvolvido da nossa agricultura tem”, comenta o secretário executivo da Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Humberto de Mello Pereira.