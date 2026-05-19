Estância Sindiipê destaca genética e manejo de excelência na pecuária

O convidado do episódio é o médico-veterinário André Cardoso, que compartilha a experiência da propriedade na busca por produtividade, qualidade genética e eficiência no manejo do rebanho / Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS uma conversa sobre a trajetória e o trabalho desenvolvido na Estância Sindiipê, referência em pecuária e melhoramento genético em Mato Grosso do Sul.

O convidado do episódio é o médico-veterinário André Cardoso, que compartilha a experiência da propriedade na busca por produtividade, qualidade genética e eficiência no manejo do rebanho. Durante a conversa, ele destaca como planejamento, sanidade animal e investimento em tecnologia se tornaram pilares fundamentais para alcançar resultados consistentes no campo.

A Estância Sindiipê desenvolve um trabalho voltado à evolução genética e ao aprimoramento dos índices produtivos, acompanhando as transformações da pecuária moderna e as exigências de um mercado cada vez mais competitivo.

Ao longo do episódio, André Cardoso também aborda os desafios da atividade pecuária, o uso de manejo estratégico e a importância da sustentabilidade dentro das propriedades rurais. O podcast mostra como a combinação entre conhecimento técnico e gestão eficiente contribui para fortalecer o agronegócio sul-mato-grossense.

Com a condução de Osmar Bastos, o AgroCastMS destaca exemplos de dedicação, inovação e compromisso com a evolução da pecuária em Mato Grosso do Sul.

Assista o episódio completo aqui:

(https://youtu.be/dsL65zIYWzo)

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