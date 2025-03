Etanol tem produÃ§Ã£o recorde em MS

Governo de MS

O setor bioenergético entra em uma nova etapa em Mato Grosso do Sul. A cana-de-açúcar divide espaço com o milho na geração de energia, e o investimento em descarbonização avança nas indústrias, com 22 usinas operando e cerca de 30 mil empregos diretos gerados nessa atividade.

Segmento essencial dentro dos eixos econômicos de desenvolvimento do Governo do Estado, a bioenergia está totalmente alinhada ao projeto Carbono Neutro em 2030. Atualmente todas as usinas bioenergéticas em operação estão certificadas no RenovaBio, um dos maiores programas de descarbonização do mundo.

A partir do programa, foi possível mensurar que de 2020 a 2024 a produção de etanol evitou a emissão de 13,7 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, equivalente a 89 milhões de árvores plantadas. Além disso, o segmento registrou produção histórica de 4,2 bilhões de litros de etanol na safra 2024/25, mantendo o estado como quarto maior produtor do país.

Os números foram divulgados pela Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), durante a abertura oficial da Expocanas 2025, realizada ontem (25) em Nova Alvorada do Sul. Nesta manhã de quarta-feira (26), o governador Eduardo Riedel visita a Expocanas no período da manhã.

Representando o governador Eduardo Riedel, o secretário estadual Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) participou da abertura da Feira, que teve mais de 120 expositores. Apesar de uma redução de 5,1% na quantidade de cana processada, que totalizou 48,5 milhões de toneladas, a produção de etanol registrou aumento de 10% em relação à safra anterior.

O avanço foi impulsionado pelo etanol de milho, que atingiu participação expressiva de 37% no total produzido. Já a produção de açúcar se manteve estável em 2 milhões de toneladas, com ligeiro aumento de 0,1%.

O evento, realizado pela Sulcanas (Associação Sul-mato-grossense de Cana) com apoio da Biosul, já faz parte do calendário oficial de eventos do Estado.

Em um formato de feira multisetorial, o evento é o ponto de encontro de fornecedores de cana-de-açúcar e outras matérias-primas como milho, soja e sorgo, usinas de bioenergia, empresas de insumos e máquinas agrícolas, laboratórios, centros pesquisas de variedades de cana, consultorias ambientais e entidades do setor produtivo, além de atrair visitantes de diversas localidades do país.