Acessibilidade

04 de Agosto de 2026 • 00:06

Buscar

Últimas notícias
X
AgroCastMS

Expoequestre valoriza a equinocultura e fortalece o setor equestre em MS

Nilson Ricartes destaca a importância do evento para criadores, esportistas e toda a cadeia dos equinos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/08/2026 às 16:28

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nilson Ricartes é o convidado desta semana do AgroCastMS / Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS um bate-papo sobre a Expoequestre, evento promovido pela Acrissul que se consolidou como um dos principais encontros da equinocultura em Mato Grosso do Sul. Realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a feira reúne criadores, competidores, profissionais do setor e apaixonados pelo universo dos cavalos.

O convidado é Nilson Ricartes, diretor de Assuntos Equestres da Acrissul e presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Esportes Equestres (FEEMS), que fala sobre o crescimento da Expoequestre e a importância do evento para fortalecer toda a cadeia produtiva dos equinos no Estado.

O episódio aborda ainda o papel dos esportes equestres na formação de novos talentos, a preservação das tradições rurais e o impacto econômico do setor, que movimenta criadores, treinadores, médicos-veterinários, ferradores, fabricantes de equipamentos e diversos outros profissionais.

Assista o episódio completo aqui:
https://youtu.be/8f8mWHAvtRA

Expoequestre valoriza a equinocultura e fortalece o setor equestre em Mato Grosso do Sul2

- Siga o AgroCastMS no Instagram, Facebook, Spotify e Tiktok e se inscreva no canal do YouTube para acompanhar os conteúdos no setor do agronegócio.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

AgroCastMS

Plano Safra 2026/2027 amplia recursos e impulsiona investimentos no campo

AgroCastMS

Pastagens mais produtivas começam com um solo bem manejado

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Agronegócio

Tecnologia que começa no solo e gera resultados na lavoura

Publicidade

AgroCastMS

O agro brasileiro de olho no futuro

ÚLTIMAS

TEMPO

Chuva surpreende moradores de Aquidauana na madrugada deste domingo

A chuva que caiu durante a madrugada surpreendeu moradores e contrariou as previsões meteorológicas anteriores, que indicavam um fim de semana de tempo seco

SORTE

Mega Sena acumula e pode pagar R$ 100 milhões neste domingo

As apostas puderam ser feitas até as 22h deste sábado nas casas lotéricas, horário de Brasília.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo