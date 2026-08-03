Expoequestre valoriza a equinocultura e fortalece o setor equestre em MS

Nilson Ricartes é o convidado desta semana do AgroCastMS / Divulgação

Nesta edição do AgroCastMS um bate-papo sobre a Expoequestre, evento promovido pela Acrissul que se consolidou como um dos principais encontros da equinocultura em Mato Grosso do Sul. Realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, a feira reúne criadores, competidores, profissionais do setor e apaixonados pelo universo dos cavalos.

O convidado é Nilson Ricartes, diretor de Assuntos Equestres da Acrissul e presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Esportes Equestres (FEEMS), que fala sobre o crescimento da Expoequestre e a importância do evento para fortalecer toda a cadeia produtiva dos equinos no Estado.

O episódio aborda ainda o papel dos esportes equestres na formação de novos talentos, a preservação das tradições rurais e o impacto econômico do setor, que movimenta criadores, treinadores, médicos-veterinários, ferradores, fabricantes de equipamentos e diversos outros profissionais.

Assista o episódio completo aqui:

https://youtu.be/8f8mWHAvtRA

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